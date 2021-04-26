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На Чередниках горів будинок

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Ніхто не постраждав

25 квітня на Чередниках горів будинок, повідомляє пресслужба ДСНС.


Повідомлення про пожежу у житловому будинку на вул. Локомотивній надійшло до Служби порятунку «101» о 21.56. Рятувальники локалізували пожежу о 22.15, а ліквідували - о 23.05.


Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 5 чоловік та 1 машина. Внаслідок сильного задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Будинок вдалося врятувати.


Вогонь знищив домашні речі, пошкодив 1 кв. м покрівлі, 20 кв. м підлоги, 3 вікна та 2 дверей.


Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих немає.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: pl.dsns.gov.ua
Теги: пожежа
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