Кременчужани можуть дистанційно прибрати могилу: з'явився безкоштовний пошук поховань

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 981 Коментарів: 1

У Кременчуці запустили безкоштовний додаток поховань Turbota. Тепер мешканці Полтавщини зможуть не лише зорієнтуватися на цвинтарі, а й прибрати дистанційно могилу померлого родича.





Автор ідеї Сергій Ковнір розповів «Телеграфу» про переваги додатку Turbota. Робота на першому етапі розробки додатку тривала близько пів року (від збору даних до створення програми та коригування). У нього увійшли 4 великих цвинтарі Кременчука та кладовище у Горішніх Плавнях. На цьому Сергій Володимирович не збирається зупинятися й планує зробити його всеукраїнським, щоб кожен мав можливість потурбуватися про могилу рідних незалежно від того, в якому куточку світу перебуває.





- Заблукав на цвинтарі й не знайшов. А на дворі вже ХХІ століття, тому виникла ідея створення такого додатку, щоб можна було знайти по геолокації місце поховання близької людини та за можливості прибрати його, - поділився розробник додатку Сергій Ковнір. - Користування додатком безкоштовне, адже це соціальний проєкт. У нас лише платформа через яку здійснюється пошук та замовлення.









Подібних проєктів в Україні немає, є лише кілька оцифрованих цвинтарів. Основна мета додатку - не лише допомогти знайти місце поховання, а й дати можливість дистанційно прибрати поховання рідної людини.





Прибиранням місця поховання займається або комунальна або приватна фірма, саме їм відраховується сума за обслуговування.





- Зараз у тестовому режимі ми оцифрували великі цвинтарі Кременчука та Горішніх Плавнів. У планах невеликі кладовища. Тут питання не як в оцифруванні, як в тому до кого їх прив’язати, щоб надавали послуги, - додав Сергій Ковнір. – Після «гробків» плануємо плідно зайнятися цвинтарями у Полтаві, Світловодську… Ми плануємо зробити всеукраїнський проєкт. Це дуже зручно, коли в тебе рідні поховані у різних містах, наприклад, Львові, Новомосковську.., й на «гробки» навіть приїхати не можеш, а так є можливість прибрати й попіклуватися дистанційно.













Як користуватися додатком Turbota





Все дуже просто, а головне - безкоштовно. Вам необхідно лише завантажити додаток «Турбота» в App Store або Google Play. Зареєструватися через сторінку фейсбук або поштову адресу.





Далі оберіть область, місто та цвинтар. Введіть кілька літер прізвища вашої близької людини та натисніть пошук.









Зверніть увагу, що при вводі прізвища та ім’я – система шукає так, як зазначено на пам’ятнику.













Як знайти місце поховання та прибрати дистанційно





Знайдіть у списку ту людину, яку ви шукаєте та використовуйте функції з мобільного за стосунку Turbota.









Геолокація допоможе знайти не лише ряд й місце поховання, а й як доїхати до цвинтаря (якщо ви з іншого міста).









Можна замовити обстеження захоронення – 50 грн за 4 фотографії.





За разове прибирання та фото – 350 грн.



