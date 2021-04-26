Кременчужани можуть дистанційно прибрати могилу: з'явився безкоштовний пошук поховань

У Кременчуці запустили безкоштовний додаток поховань Turbota. Тепер мешканці Полтавщини зможуть не лише зорієнтуватися на цвинтарі, а й прибрати дистанційно могилу померлого родича.
Автор ідеї Сергій Ковнір розповів «Телеграфу» про переваги додатку Turbota. Робота на першому етапі розробки додатку тривала близько пів року (від збору даних до створення програми та коригування). У нього увійшли 4 великих цвинтарі Кременчука та кладовище у Горішніх Плавнях. На цьому Сергій Володимирович не збирається зупинятися й планує зробити його всеукраїнським, щоб кожен мав можливість потурбуватися про могилу рідних незалежно від того, в якому куточку світу перебуває.
Подібних проєктів в Україні немає, є лише кілька оцифрованих цвинтарів. Основна мета додатку - не лише допомогти знайти місце поховання, а й дати можливість дистанційно прибрати поховання рідної людини.
Прибиранням місця поховання займається або комунальна або приватна фірма, саме їм відраховується сума за обслуговування.
Все дуже просто, а головне - безкоштовно. Вам необхідно лише завантажити додаток «Турбота» в App Store або Google Play. Зареєструватися через сторінку фейсбук або поштову адресу.
Далі оберіть область, місто та цвинтар. Введіть кілька літер прізвища вашої близької людини та натисніть пошук.
Зверніть увагу, що при вводі прізвища та ім’я – система шукає так, як зазначено на пам’ятнику.
Знайдіть у списку ту людину, яку ви шукаєте та використовуйте функції з мобільного за стосунку Turbota.
Геолокація допоможе знайти не лише ряд й місце поховання, а й як доїхати до цвинтаря (якщо ви з іншого міста).
Можна замовити обстеження захоронення – 50 грн за 4 фотографії.
За разове прибирання та фото – 350 грн.