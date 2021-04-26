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На Ковальова один ВАЗ наздогнав іншого

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 807

 

На місці працює поліція 

26 квітня, близько 10.30, у Кременчуці сталася ДТП на Ковальова - один ВАЗ наздогнав іншого. Фото в редакцію прислав читач.


На місці працює поліція.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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