На Ковальова один ВАЗ наздогнав іншого

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26 квітня, близько 10.30, у Кременчуці сталася ДТП на Ковальова - один ВАЗ наздогнав іншого. Фото в редакцію прислав читач.





На місці працює поліція.