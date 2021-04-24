Кременчук, Коронавірус / Карантин

Великдень на карантині: МОЗ оприлюднило список рекомендацій

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 640

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов минулого тижня заявляв, що під час великодніх і травневих свят в Україні буде діяти «особливий режим»

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для святкування Великодня в умовах карантину в Україні.


Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу заявив, що додаткові обмеження запроваждуватис не будуть, однак МОЗ розробило рекомендації для церков і вірян.

 
Рекомендації для релігійних закладів:

  • заохочення онлайн-богослужінь для вірян;
  • збільшити кількість сесій благословення і зменшити їхню тривалісь;
  • зафіксувати вхідні двері/блоки на територію і в приміщення храмів у відкритому стані;
  • встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менш ніж 1,5 м;
  • рекомендувати відвідувати обряд благословення і освячення їжі тільки одній людині від домогосподарства, без сімейних відвідувань.

Рекомендації для населення:

  • людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святкову корзину на свіжому повітрі біля храму;
  • краще утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів, щоб не наражати одне одного на небезпеку;
  • по можливості відвідати храм на Великдень тільки одному члену сім'ї.


Міністр охорони здоров’я Максим Степанов минулого тижня заявляв, що під час великодніх і травневих свят в Україні буде діяти «особливий режим».


Нагадаємо, що завтра кременчужани святкуватимуть Вербну неділю, освячення розпочнеться о 9.00 (УПЦ Московського патріархату) та 10.00 (ПЦУ). Богослужіння та освячення відбуватиметься з дотриманням карантинних вимог. 


Вербна неділя у Кременчуці та Україні пройде в умовах карантинних обмежень


Як Кременчук святкував Великдень минулого року в умовах пандемії - дивіться матеріал ТЪ. 


Кременчужани святкують Великдень
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Автор: Альона Душенко
Теги: Великдень церква карантин коронавірус
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