Великдень на карантині: МОЗ оприлюднило список рекомендацій

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов минулого тижня заявляв, що під час великодніх і травневих свят в Україні буде діяти «особливий режим»
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для святкування Великодня в умовах карантину в Україні.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу заявив, що додаткові обмеження запроваждуватис не будуть, однак МОЗ розробило рекомендації для церков і вірян.
Рекомендації для релігійних закладів:
Рекомендації для населення:
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов минулого тижня заявляв, що під час великодніх і травневих свят в Україні буде діяти «особливий режим».
Нагадаємо, що завтра кременчужани святкуватимуть Вербну неділю, освячення розпочнеться о 9.00 (УПЦ Московського патріархату) та 10.00 (ПЦУ). Богослужіння та освячення відбуватиметься з дотриманням карантинних вимог.
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