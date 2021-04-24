Великдень на карантині: МОЗ оприлюднило список рекомендацій

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов минулого тижня заявляв, що під час великодніх і травневих свят в Україні буде діяти «особливий режим»

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для святкування Великодня в умовах карантину в Україні.



Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході брифінгу заявив, що додаткові обмеження запроваждуватис не будуть, однак МОЗ розробило рекомендації для церков і вірян.



Рекомендації для релігійних закладів:

заохочення онлайн-богослужінь для вірян;

збільшити кількість сесій благословення і зменшити їхню тривалісь;

зафіксувати вхідні двері/блоки на територію і в приміщення храмів у відкритому стані;

встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів і забезпечити дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менш ніж 1,5 м;

рекомендувати відвідувати обряд благословення і освячення їжі тільки одній людині від домогосподарства, без сімейних відвідувань.

Рекомендації для населення:

людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святкову корзину на свіжому повітрі біля храму;

краще утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів, щоб не наражати одне одного на небезпеку;

по можливості відвідати храм на Великдень тільки одному члену сім'ї.





Міністр охорони здоров’я Максим Степанов минулого тижня заявляв, що під час великодніх і травневих свят в Україні буде діяти «особливий режим».





Нагадаємо, що завтра кременчужани святкуватимуть Вербну неділю, освячення розпочнеться о 9.00 (УПЦ Московського патріархату) та 10.00 (ПЦУ). Богослужіння та освячення відбуватиметься з дотриманням карантинних вимог.









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