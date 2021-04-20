Вербна неділя у Кременчуці та Україні пройде в умовах карантинних обмежень

В офісі Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада, де обговорили підготовку до Великодніх свят
25 квітня у Кременчуці багато вірян святкують Вербну неділю – за тиждень перед Великоднем. Чи передбачені цього року карантинні обмеження в церквах ПЦУ та УПЦ (Московського патріархату) ТелеграфЪ поцікавився у представників релігійних громад.
Настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість», протоієрей ПЦУ Анатолій Куліш повідомив, що богослужіння будуть проходити у масках та дотриманням дистанції. Проте питання ще вирішується.
Секретар Кременчуцької єпархії УПЦ Віктор Капертехов повідомив, що богослужіння пройдуть з дотримання дистанції та у масках. Освячення води та верби відбудеться на вулиці.
В офісі Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада, де обговорили підготовку до Великодніх свят.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також очільник уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч людей менше, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з «червоної» зони, ситуація в місті Києві залишається складною.