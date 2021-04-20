Вербна неділя у Кременчуці та Україні пройде в умовах карантинних обмежень

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25 квітня у Кременчуці багато вірян святкують Вербну неділю – за тиждень перед Великоднем. Чи передбачені цього року карантинні обмеження в церквах ПЦУ та УПЦ (Московського патріархату) ТелеграфЪ поцікавився у представників релігійних громад.





Настоятель храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість», протоієрей ПЦУ Анатолій Куліш повідомив, що богослужіння будуть проходити у масках та дотриманням дистанції. Проте питання ще вирішується.





- Поки зарано говорити - питання ще вирішується. Якщо дозволять звершувати Богослужіння, то у храмі буде обмежена кількість людей, а на вулиці - дистанція. Особисто я планую звершувати Богослужіння на вулиці, біля храму (оскільки храм невеличкий і згідно карантинних обмежень туди зовсім небагато зможе поміститися). Проте, повторюся, офіційні рекомендації поки чекаємо..., - зауважив протоієрей ПЦУ Анатолій Куліш.





Секретар Кременчуцької єпархії УПЦ Віктор Капертехов повідомив, що богослужіння пройдуть з дотримання дистанції та у масках. Освячення води та верби відбудеться на вулиці.





В офісі Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада, де обговорили підготовку до Великодніх свят.





- У нас уже є досвід відзначення таких важливих свят. Хоч у нас і триває вакцинація, однак скупчення людей на сьогодні й досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія корегує наші плани. Впевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят, і ми знову збиратимемося з родиною та друзями, але цьогоріч нам треба бути розважливими, – наголосив Президент Володимир Зеленський.





Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії. Також очільник уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч людей менше, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з «червоної» зони, ситуація в місті Києві залишається складною.