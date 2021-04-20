Поліцейські встановили власницю собаки, яка травмувала дитину в Кременчуці

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 1 077 Коментарів: 4

У жінки можуть вилучити собаку

18 квітня, близько 14.30 в Придніпровському парку собака вкусила дитину, повідомляє пресслужба поліції. Наразі власницю собаки поліцейські встановили та склали адміністративний протокол.









Поліцейські встановили, що бельгійська вівчарка, під час прогулянки зі своєю власницею, вдарила зубами 8-річну дівчинку в спину та сідниці. Після цього жінка із собакою залишили місце події, а дитині медики надали першу допомогу.





Оскільки жінка із собакою з місця події втекла, на встановлення її особи орієнтували всі наряди поліції міста та дільничних офіцерів поліції Кременчуцького райуправління. Упродовж доби правопорушницю встановили. Нею виявилася місцева 43-річна мешканка.





Відносно жінки склали адмінматеріал за ч.2 ст.154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил тримання собак, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей або їх майну). Санкція статті передбачає штраф та вилучення тварини. Проте остаточне рішення в цій справі прийматиме суд.