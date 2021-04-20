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На виїзді з Кременчука зіткнулися ВАЗ та Volkswagen (уточнено)

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 869

 

На місці працюють правоохоронці

20 квітня, близько 13.00, на виїзді з Кременчука у сторону Піщаного сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, ВАЗ в'їхав у Volkswagen.


Про постраждалих інформації немає. На місці працюють правоохоронці. 


Через ДТП і ремонт дороги проїзд ускладнений.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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