Офіцерів розшукують у Кременчуці

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Кременчуцький ОМТЦК та СП проводить набір кандидатів, які пройшли підготовку на кафедрах військової підготовки офіцерів запасу. За інформацією пресслужби Кременчуцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розшукують військових, які отримали первинне військове звання офіцерського складу та не проходили військову службу у ЗСУ і не досягли 43 річного віку, на військову службу за призовом осіб офіцерського складу строком на 18 місяців.



За працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, згідно статті 119 КЗпП України зберігається місце роботи, посада і середній заробіток на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності.



За додатковою інформацією звертатися за адресою Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6, Кременчуцький об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Телефон 3-10-45 каб.45.