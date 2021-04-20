Кременчук, Полтавщина

На Великодні свята через Полтавщину запустили додаткові потяги

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 486

 

Три з них курсують через Полтаву

«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових потягів на великодні та травневі свята. За інформацією пресслужби компанії «Укрзалізниця» запустила 16 додаткових рейсів, три з яких курсують черз Полтавщину:

  • №138/137 Хмельницький – Лисичанськ. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська – 1, 3 та 9 травня;
  • №209/210 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси – 1 та 3 травня;
  • №211/212 Харків – Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова – 1, 4, 8, 10 травня.
0
Автор: Альона Душенко
Теги: потяг
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх