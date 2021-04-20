На Великодні свята через Полтавщину запустили додаткові потяги

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 486

Три з них курсують через Полтаву

«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових потягів на великодні та травневі свята. За інформацією пресслужби компанії «Укрзалізниця» запустила 16 додаткових рейсів, три з яких курсують черз Полтавщину: