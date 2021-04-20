На Великодні свята через Полтавщину запустили додаткові потяги
Сьогодні, 14:04
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Три з них курсують через Полтаву
«Укрзалізниця» збільшила кількість додаткових потягів на великодні та травневі свята. За інформацією пресслужби компанії «Укрзалізниця» запустила 16 додаткових рейсів, три з яких курсують черз Полтавщину:
- №138/137 Хмельницький – Лисичанськ. З Хмельницького вирушає 30 квітня, 2 та 8 травня. З Лисичанська – 1, 3 та 9 травня;
- №209/210 Харків – Одеса. З Харкова вирушає 30 квітня та 2 травня. З Одеси – 1 та 3 травня;
- №211/212 Харків – Львів. З Харкова вирушає 30 квітня та 3, 7, 9 травня, а зі Львова – 1, 4, 8, 10 травня.