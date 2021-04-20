Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині в окремих районах запроваджують особливий стан

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 1 205

 

Про конкретну дату проведення навчань у пресслужбі управління СБУ Полтавщини не уточнили

На Полтавщині Служба безпеки України планує провести антитерористичні навчання. Тренувальні заходи проводитимуть в умовах максимально наближених до реальних. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 


В окремих районах, під час навчань, можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, огляд автомобілів тощо. Про конкретну дату проведення навчань у пресслужбі управління СБУ Полтавщини не уточнили, але додали, що вони мають відбутися найближчим часом.


У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з
надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.


Крім цього, просять інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 0 800 501 482 у випадку:

  • прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
  • появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів; • виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
  • отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій
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Автор: Альона Душенко
Теги: АТО навчання СБУ
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