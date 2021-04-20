На Полтавщині в окремих районах запроваджують особливий стан

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Про конкретну дату проведення навчань у пресслужбі управління СБУ Полтавщини не уточнили

На Полтавщині Служба безпеки України планує провести антитерористичні навчання. Тренувальні заходи проводитимуть в умовах максимально наближених до реальних. Про це повідомляє пресслужба СБУ.





В окремих районах, під час навчань, можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, огляд автомобілів тощо. Про конкретну дату проведення навчань у пресслужбі управління СБУ Полтавщини не уточнили, але додали, що вони мають відбутися найближчим часом.





У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з

надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.





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