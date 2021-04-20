«Кремінь» «розносить» суперника з рахунком 16:0: результати матчів ДЮФЛУ

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18 квітня у Кременчуці та Краматорську «Кремінь» зіграв в рамках 14 туру Вищої ліги ДЮФЛУ. Вихованці Євгена Марініча рознесли суперника з рахунком - 16:0.

ДЮФЛ України, Вища ліга. 14 тур:



U-17. «Кремінь» - МДЮСШ (Дніпро) - 16:0

U-16. «Авангард» – «Кремінь» – 2:0

U-15. «Кремінь» - МДЮСШ (Дніпро) - 5:2

U-14. «Авангард» – «Кремінь» – 3:0





Нагадаємо, що у минулому турі вдалим видалися домашні ігри, де підопічні Олександра Янковського та Сергія Мурадяна святкували перемоги.





U-17. «Авангард» Краматорськ – «Кремінь» – 3:2

U-16. «Кремінь» - «Восток» Харків - 1:0

U-15. «Авангард» Краматорськ – «Кремінь» – 1:1

U-14. «Кремінь» - «Восток» Харків - 7:0



