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«Кремінь» «розносить» суперника з рахунком 16:0: результати матчів ДЮФЛУ

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Результати матчів кременчуцьких команд

18 квітня у Кременчуці та Краматорську «Кремінь» зіграв в рамках 14 туру Вищої ліги ДЮФЛУ. Вихованці Євгена Марініча рознесли суперника з рахунком - 16:0. 

 

ДЮФЛ України, Вища ліга. 14 тур:
 

  • U-17. «Кремінь» - МДЮСШ (Дніпро) - 16:0
  • U-16. «Авангард» – «Кремінь» – 2:0
  • U-15. «Кремінь» - МДЮСШ (Дніпро) - 5:2
  • U-14. «Авангард» – «Кремінь» – 3:0


Нагадаємо, що у минулому турі вдалим видалися домашні ігри, де підопічні Олександра Янковського та Сергія Мурадяна святкували перемоги.


  • U-17. «Авангард» Краматорськ – «Кремінь» – 3:2
  • U-16. «Кремінь» - «Восток» Харків - 1:0
  • U-15. «Авангард» Краматорськ – «Кремінь» – 1:1
  • U-14. «Кремінь» - «Восток» Харків - 7:0


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: moroz_photodream, Авангард
Теги: футбол Кремінь ДЮФЛУ
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