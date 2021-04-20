У Кременчуці 21 квітня відключатимуть воду: кому варто робити запаси

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КП «Кременчукводоканал» планує 21 квітня виконати демонтаж з встановленням глушок засувки діаметром 200 мм та виконати врізку нової мережі діаметром 100 мм до існуючої діаметром 200 мм в районі житлових будинків №85 та №87 по пров. Героїв Бреста.





У зв’язку з цим з 8.30 до 20.00 (орієнтовно) буде припинено централізоване водопостачання за адресами:

пров. Героїв Бреста - житлові будинки № 75А, 77А, 79, 79А, 83, 83А, 83Б, 85, 87, 89, 91, 93 97, 99, 101 та офісна будівля № 85А;

бульвар Автокразівський - житлові будинки № 22, 24, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 71, 79, 81, 83.

У період проведення заходів та під час відновлення водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.





Усі деталі можна уточнити за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86



