У Кременчуці 21 квітня відключатимуть воду: кому варто робити запаси

КП «Кременчукводоканал» планує 21 квітня виконати демонтаж з встановленням глушок засувки діаметром 200 мм та виконати врізку нової мережі діаметром 100 мм до існуючої діаметром 200 мм в районі житлових будинків №85 та №87 по пров. Героїв Бреста.
У зв’язку з цим з 8.30 до 20.00 (орієнтовно) буде припинено централізоване водопостачання за адресами:
У період проведення заходів та під час відновлення водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.
Усі деталі можна уточнити за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86