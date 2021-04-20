Транспорт у Кременчуці в «червоній зоні»: хтось зупинився вдень, хтось — ні

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 989

У денний час (після 10.00) транспорт у Кременчуці продовжує курсувати, але не на всіх маршрутах. Так, на вулиці Троїцькій близько 13.00 були помічені й маршрутка №30, і тролейбус №26, що сполучає Крюків з лівобережжям.







Проте, як свідчать кременчужани, кількість рейсів у приватних перевізників обмежена.





- Близько 12-ї години підійшов на зупинку маршруту №2. Автобус стоїть, питаю, коли поїде. Кажуть — як люди наберуться. Мені чекати було ніколи: повернувся, сів на велосипед — і так діставався через міст, - розповів кременчужанин Анатолій.









Додаток Іnfobus у цей час показував чотири авто №2 на маршруті.





Натомість перевізник на маршруті №16 обмежив свій режим так, як передбачає припис регіональної комісії ТЕБ та НС на час карантину у червоній зоні, розмістивши оголошення на зупинках. Кременчужани поділилися ним на сторінці «Транспорт Кременчуга» у фейсбуці.







Нагадаємо, постанова регіональної комісії ТЕБ та НС передбачає обмеження руху транспорту по годинах: з 6.00 до 10.00 і потім з 16.00 до 19.00. Міська влада звернулася до Державної комісії комісії ТЕБ та НС з проханням скасувати обмеження режиму руху транспорту для Кременчука як для промислового міста. Відповіді мерія не отримала, але й транспорт не зупиняла.