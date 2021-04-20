Вміст нітратів у колодязях Кременчука: які джерела виявилися найнебезпечнішими

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Концентрація нітратів у питній воді міста трохи вища за норму

За інформацією щодо конкретних адрес колодязів з підвищеним вмістом нітратів «ТелеграфЪ» звернувся до Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень Державної установи «Полтавський ОЛЦ МОЗ України».





Протягом 2020 року санітарно-гігієнічна лабораторія провела 90 досліджень якості води в 9 громадських колодязях, що знаходяться в житловій забудові та в 140 колодязях, якими користуються вагітні жінки та маленькі діти.





В двох з дев’яти колодязях громадського користування суттєво перевищений вміст нітратів:

вул. Шевченка, 42 – 105,3 мг/дм³;

пров. Правобережний, 20 – 169,9 мг/дм³.

Нагадаємо, норма вмісту нітратів становить 50 мг/дм³.





Щодо колодязів, якими користуються вагітні жінки та діти віком до 3 років, то перевищення вмісту нітратів виявлені в 79 джерелах із 140. Найбільша концентрація нітратів – у трубчастому колодязі Крюківського району (234,1 мг/дм³).





За перший квартал 2021 року встигли провести 25 досліджень якості води, 18 з них показали перевищення концентрації нітратів. Лідує за цим показником той самий колодязь Крюківського району (271,3 мг/дм³).





Середня концентрація нітратів в питній воді Кременчука теж дещо перевищена і знаходиться в межах 60-90 мг/дм³.



