Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція інспектує дороги Полтавщини — і буде карати за їх неналежний стан

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 88

Якщо недоліки не усунуть — посадовці особисто нестимуть відповідальність

Регіональні і районні представники Полтавської поліції наприкінці зимового сезону перевіряють стан вулиць та доріг області. Незважаючи на успіхи «Великого будівництва», в регіоні поки що вистачає автошляхів, на які не поглянути без сліз, і правоохоронці фіксують усі значні пошкодження.

 

Приписи з зазначенням виявлених недоліків будуть вручені дорожним організаціям, і вони матимуть усунути проблеми (принаймні найзначніші) у визначені строки. У разі, якщо вони спливуть, а питання так і не буде вирішено, посадовці нестимуть юридичну відповідальність.

 

Звісно, такий метод не допоможе різко змінити ситуацію в регіоні і змусити виконавців відремонтувати аж усі проблемні ділянки. Але місцевий вплив допоможе легше пережити прийдешній сезон, значно зменшити кількість поломок, травм, ДТП і людських жертв.

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Автор: Леонід Книш
Теги: дороги
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