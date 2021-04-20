Поліція інспектує дороги Полтавщини — і буде карати за їх неналежний стан

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 88

Регіональні і районні представники Полтавської поліції наприкінці зимового сезону перевіряють стан вулиць та доріг області. Незважаючи на успіхи «Великого будівництва», в регіоні поки що вистачає автошляхів, на які не поглянути без сліз, і правоохоронці фіксують усі значні пошкодження.

Приписи з зазначенням виявлених недоліків будуть вручені дорожним організаціям, і вони матимуть усунути проблеми (принаймні найзначніші) у визначені строки. У разі, якщо вони спливуть, а питання так і не буде вирішено, посадовці нестимуть юридичну відповідальність.

Звісно, такий метод не допоможе різко змінити ситуацію в регіоні і змусити виконавців відремонтувати аж усі проблемні ділянки. Але місцевий вплив допоможе легше пережити прийдешній сезон, значно зменшити кількість поломок, травм, ДТП і людських жертв.