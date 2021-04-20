На Полтавщині зареєстрували випадок малярії: екзотичну хворбу привезли з Африки

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Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що у період з 12 по 18 квітня в області був зареєстрований випадок малярії. Захворювання завезли з Африки.





Малярія є надзвичайно небезпечним захворюванням, збудник якого передається найчастіше через укуси самок комара окремого виду. Заразитися нею можна у 87 країнах світу із тропічним та субтропічним кліматом (здебільшого це країни Африки, Південної Азії та Америки).





В Україні щороку на малярію хворіє близько 50 людей – і майже кожного року трапляються летальні випадки. Тож якщо після подорожі в теплі країни почуваєтесь зле – не вагаючись звертайтесь до лікаря!





Симптоми малярії, зазвичай, виникають через 7 – 10 днів після зараження або повернення з ендемічної країни. Вони часто схожі на застуду:

підвищення температури тіла;

озноб;

рясне потовиділення;

головний біль;

біль у м’язах;

швидка втомлюваність.

Також можуть виникати порушення травлення: нудота, блювання, діарея. Взимку малярія може маскуватися під пневмонію. У разі невчасного початку лікування, малярія, особливо тропічна, може призвести до трагічного кінця.