Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині зареєстрували випадок малярії: екзотичну хворбу привезли з Африки

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 891

 

Щороку на малярію хворіє близько 50 українців

Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що у період з 12 по 18 квітня в області був зареєстрований випадок малярії. Захворювання завезли з Африки.


Малярія є надзвичайно небезпечним захворюванням, збудник якого передається найчастіше через укуси самок комара окремого виду. Заразитися нею можна у 87 країнах світу із тропічним та субтропічним кліматом (здебільшого це країни Африки, Південної Азії та Америки).


В Україні щороку на малярію хворіє близько 50 людей – і майже кожного року трапляються летальні випадки. Тож якщо після подорожі в теплі країни почуваєтесь зле – не вагаючись звертайтесь до лікаря!


Симптоми малярії, зазвичай, виникають через 7 – 10 днів після зараження або повернення з ендемічної країни. Вони часто схожі на застуду:

  • підвищення температури тіла;
  • озноб;
  • рясне потовиділення;
  • головний біль;
  • біль у м’язах;
  • швидка втомлюваність.

Також можуть виникати порушення травлення: нудота, блювання, діарея. Взимку малярія може маскуватися під пневмонію. У разі невчасного початку лікування, малярія, особливо тропічна, може призвести до трагічного кінця.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: малярія інфекційні захворювання
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