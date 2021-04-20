У матчі з двома пенальті «Кремінь» поступається «Авангарду»

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 386

Сьогодні, 20 квітня, футбольний поєдинок у Краматорську пройшов під акомпанемент дощу. Матч між «Кременем» та «Авангардом» мав відбутися ще місяць назад, але через спалах COVID-19 у команді краматорців - гру довелося перенести. Кременчуцька команда у цьому матчі не змогла розраховувати на захисника Олександра Головка, який пропустив матч через дискваліфікацію.





«Авангард» - «Кремінь» - 2:1

Голи: Дорошенко 45+1, Толочко 50 (п) - Курелєх 62

Мурашов (6 нереалізований пенальті)





«Авангард»: Поспєлов, Шинкаренко, Бородай, Зубков, Єрмоленко (Скотаренко, 73), Трояновський (Гутті, 71), Козлов, Підручний, Сеницький, Толочко, Дорошенко (Писко, 59). Запасні: Абрамов, Ховбоша, Аніх, Сафонов, Гунічев, Куканов, Дучев, Чебаненко, Похитайло. Головний тренер: Олексій Городов

«Кремінь»: Олійник, Бєлоусов, Курелєх, Антоніо, Мягков, Демченко, Семенов, Бичков (Дудка, 57), Мурашов (Івахно, 56), Пуди (Фернандо, 46), Галата. Запасні: Данкович, Мілєсін, Білоус, Гоменко. Головний тренер: Олексій Годін





Головний суддя: Цибулько Євген (Черкаська обл)

Арбітри: Марчик Олександр (Київ) і Лапицький Олександр (Київ)

4 суддя: Зайцев А.С. (Донецька обл)

Спостерігач арбітражу: Головков Олександр (Северодонецьк)





«Кремінь» на перших хвилинах матчу міг вийти вперед. У штрафному у спину штовхнули Галату й арбітр призначив 11-метровий. До позначки підійшов Євген Мурашов, який не зміг обіграти голкіпера Поспєлова. За кілька хвилин Сеницький з «Авангарду» пробивав у ближній нижній кут воріт - удар парирував капітан «Кременя». Дмитро Пуди біля воріт «Авангарду» намагався пробити через себе, але удар «ножицями» не вдався. На 35 хв Дорошенко метрів з 20 зарядив «пушку» й Олійник у неймовірному сейві парирував удар й вдруге продемонстрував блискучу реакцію, коли гості намагалися зіграти на добиванні. Перший тайм добігав завершення й команди мали всі шанси піти у роздягальню, якби не одне але... у доданий час Дорошенко обійшов двох захисників та голкіпера, який не зміг дотягнутися до м'яча. «Синьо-білі» поглядом проводжали, як м'яч від штанги влетів у ворота - 1:0.





У другому таймі пробивати пенальті отримав «Авангард». Суддя вказав на точку після того як м'яч влучив у Семенова. Роман Толочко, зі змитої дощем позначки, подвоює рахунок у матчі - 2:0. «Кремінь» вирішив освіжити гру й на поле з'явилися Івахно та Дудка. Це дало свій результат. На 62 хв воротар «Авангарду» незграбно зіграв - Антоніо обробив м'яч й навісив у штрафну, де Валерій Курелєх відправив м'яч у ворота суперника - 2:1. Трохи пізніше свіжий Гутті, який вийшов на заміну, перевірив на пильність «синьо-білих» - Олійник потягнув з «дев'ятки» м'яч. У компенсований час «Кремінь» отримав змогу пробити кутовий, а згодом штрафний - й воротар «Кременя» Андрій Олійний двічі прибігав на допомогу команді. Проте рахунок так і залишився з рахунком - 2:1.





24 квітня о 16.00 «Кремінь» на своєму полі прийме «Полісся». Матч відбудеться без глядачів через перебування Полтавщини у «червоній» зоні.