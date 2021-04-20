Де в Кременчуці вимикатимуть світло 21 квітня: адреси

Перерви в електропостачанні пов’язані з проведенням ремонтних робіт
За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 21 квітня можливі тимчасові перерви в електропостачанні, пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 06.00 до 18.00 без світла залишиться:
- кварт. 278, 22, 22а, 23, 25, 26.
3 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Арсенальна, 22-26;
- вул. Європейська, 44-58;
- вул. Нагірна, 24-44;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Проектна;
- вул. Седова;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
- пров. Кооперативний;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова;
- пров. Нечая;
- пров. Зелений;
- пров. Проектний;
- пров. Декабристів;
- туп. Юрія Кондратюка;
- туп. Перекопський;
- пр. Седова;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.