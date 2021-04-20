Кременчук

Де в Кременчуці вимикатимуть світло 21 квітня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 998

 

Перерви в електропостачанні пов’язані з проведенням ремонтних робіт

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 21 квітня можливі тимчасові перерви в електропостачанні, пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.


З 06.00 до 18.00 без світла залишиться:

  • кварт. 278, 22, 22а, 23, 25, 26.

3 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Арсенальна, 22-26;
  • вул. Європейська, 44-58;
  • вул. Нагірна, 24-44;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Проектна;
  • вул. Седова;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1-118;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова;
  • пров. Нечая;
  • пров. Зелений;
  • пров. Проектний;
  • пров. Декабристів;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • туп. Перекопський;
  • пр. Седова;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх