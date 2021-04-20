Де в Кременчуці вимикатимуть світло 21 квітня: адреси

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Перерви в електропостачанні пов’язані з проведенням ремонтних робіт

За інформацією ПАТ «Полтаваобленерго», 21 квітня можливі тимчасові перерви в електропостачанні, пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.





З 06.00 до 18.00 без світла залишиться:

кварт. 278, 22, 22а, 23, 25, 26.

3 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: