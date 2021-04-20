Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці відбувся Відкритий Кубок Полтавської області з бодібілдингу «ENERGY CUP»-2021

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 479

   

Змагання відбулися в Нафтохіміку

У Кременчуці, 17 квітня відбувся Відкритий Кубок Полтавської області з бодібілдингу «ENERGY CUP»-2021. Участь у змаганнях взяли спортсмени не лише з Полтавської, а й Київської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Закарпатської та Сумської областей. 


 


Кременчук представили троє спортсменів: Сергій Ройко «Нафтохімік», Рустам Тамазашвілі «Нафтохімік» та Валерія Міщенко «Тонус». 


Рустам Тамазашвілі в категорії менс-фізик юніори посів 4 місце, а також завоював золото в "мускулярах".


 


Сергій Ройко у категорії менс-фізик до 179 см завоював «срібну» нагороду.


 


Валерія Міщенко стала переможницею в категорії бікіні до 160 см та завоювала «срібло» в категорії бікіні юніор.  


 


Протокол Відкритого Кубка Полтавської області з бодібілдингу


 

0
Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФББУ
Теги: бодібілдинг
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх