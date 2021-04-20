У Кременчуці відбувся Відкритий Кубок Полтавської області з бодібілдингу «ENERGY CUP»-2021

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У Кременчуці, 17 квітня відбувся Відкритий Кубок Полтавської області з бодібілдингу «ENERGY CUP»-2021. Участь у змаганнях взяли спортсмени не лише з Полтавської, а й Київської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Закарпатської та Сумської областей.









Кременчук представили троє спортсменів: Сергій Ройко «Нафтохімік», Рустам Тамазашвілі «Нафтохімік» та Валерія Міщенко «Тонус».





Рустам Тамазашвілі в категорії менс-фізик юніори посів 4 місце, а також завоював золото в "мускулярах".









Сергій Ройко у категорії менс-фізик до 179 см завоював «срібну» нагороду.









Валерія Міщенко стала переможницею в категорії бікіні до 160 см та завоювала «срібло» в категорії бікіні юніор.









Протокол Відкритого Кубка Полтавської області з бодібілдингу



