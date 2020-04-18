Кременчужани святкують Великдень

Сегодня, 08:07 Просмотров: 583

















Фото: Артем Коваленко, Альона Душенко

Сьогодні православні християни і греко-католики починають відзначати головне свято церковного року – Воскресіння Христове. Щороку дата, на яку відзначають Великдень, обчислюється за місячно-сонячним календарем. Цього разу він випав на 19 квітня.





Вперше кременчужани відзначають свято не освячуючи пасок та вистоюючи службу в храмах. Через пандемію коронавірусу священники опановували сучасні технології та робили прямі трансляції служб. Напередодні священники освятили паски, які продавалися у магазинах, а хто пік власноруч, міг зранку долучитися до спільної молитви, яку транслювали в інтернеті та на телебаченні.





Якщо минулого року потік людей з корзинками з усіх куточків стікався до церков та соборів, то цього року прохали людей залишитися вдома.

«Телеграф» у Великдень вирішив завітати до церков, але не з метою спільної молитви або освячення пасок та ковбаси, а для того, щоб подивитися наскільки свідомі кременчужани.









На годиннику 5 ранку – час вирушати до церкви. Прохолодний ранок пронизує спів пташок, сьогодні вони тут господарі міста.





Дорогою до церкви Святого Пантелеймона, яка розташована на Першому Занасипу зустріли лише велосипедиста та двох власників собак, які в масках вигулювали свої чотирилапих друзів. До церкви залишається кілька метрів… Людей немає, лише один автомобіль правоохоронців. Станом на 6 ранку жоден кременчужанин цього мікрорайону не прийшов освячувати великодній кошик. О 3 годині ранку у церкві завершилася служба й священик зачинив двері до церви.









Фотокореспондент «Телеграфу» оглянув Троїцьку церкву та Свято-Миколаївський собор. Його там також зустріли лише правоохоронці та зачинені двері храмів.









Чи дослухалися кременчужани та священники до карантинних обмежень в інших районах міста, у Горішніх Плавнях та Кременчуцькому районі – читайте нижче за посиланням.



