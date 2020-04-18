Як пройшли служби та освячення у Кременчуці, Горішніх Плавнях та Кременчуцькому районі

Сегодня, 07:19 Просмотров: 1 535 Комментариев: 1

Поліція відзвітувала про ситуація станом на ранок Великодня

Великодні богослужіння в Кременчуці та Кременчуцькому районі, в місті Горішні Плавні пройшли без порушень режиму діючих карантинних обмежень. Про це повідомляє пресслуба поліції.





Станом на 6 годину 19 квітня богослужіння завершені. Більшість храмів зачинена.





Правоохоронці протягом всієї ночі слідкували за правопорядком і дотриманням правил безпеки в церквах і храмах, та протягом дня Великодня продовжуватимуть охороняти правопорядок в посиленому режимі проводячи профілактично-роз’яснювальну роботу.





- Дякуємо місцевим мешканцям за дисциплінованість і дотримання карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь! - Іван Жук керівник Кременчуцького відділу поліції.









Правоохоронці нагадують основні правила на святкові вихідні:

не виходьте на вулицю без нагальної потреби;

дотримуйтесь заходів особистої гігієни;

під час перебування на вулиці вдягайте захисні маски чи респіратори;

зберігайте дистанцію між людьми – мінімум 2 метри;

дотримуйтесь встановлених обмежень щодо відвідування парків, скверів, зон відпочинку, при берегових зон, спортивних і дитячих майданчиків тощо;

пам’ятайте, що дітей до 14 років у громадських місцях повинні супроводжувати батьки або інші, визначені законом особи;

переміщатися вулицею слід групою не більше ніж із двох осіб (крім випадків службової необхідності та супроводження малолітніх дітей).

Інформацію про порушення режиму карантину , самоізоляції чи обсервації повідомляйте на 102.