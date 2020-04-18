Як пройшли служби та освячення у Кременчуці, Горішніх Плавнях та Кременчуцькому районі

Великодні богослужіння в Кременчуці та Кременчуцькому районі, в місті Горішні Плавні пройшли без порушень режиму діючих карантинних обмежень. Про це повідомляє пресслуба поліції.
Станом на 6 годину 19 квітня богослужіння завершені. Більшість храмів зачинена.
Правоохоронці протягом всієї ночі слідкували за правопорядком і дотриманням правил безпеки в церквах і храмах, та протягом дня Великодня продовжуватимуть охороняти правопорядок в посиленому режимі проводячи профілактично-роз’яснювальну роботу.
- Дякуємо місцевим мешканцям за дисциплінованість і дотримання карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь! - Іван Жук керівник Кременчуцького відділу поліції.
Правоохоронці нагадують основні правила на святкові вихідні:
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