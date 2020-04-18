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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Як пройшли служби та освячення у Кременчуці, Горішніх Плавнях та Кременчуцькому районі

Сегодня, 07:19 Просмотров: 1 535 Комментариев: 1

 

Поліція відзвітувала про ситуація станом на ранок Великодня 

Великодні богослужіння в Кременчуці та Кременчуцькому районі, в місті Горішні Плавні пройшли без порушень режиму діючих карантинних обмежень. Про це повідомляє пресслуба поліції. 


Станом на 6 годину 19 квітня богослужіння завершені. Більшість храмів зачинена. 


Правоохоронці протягом всієї ночі слідкували за правопорядком і дотриманням правил безпеки в церквах і храмах, та протягом дня Великодня продовжуватимуть охороняти правопорядок в посиленому режимі проводячи профілактично-роз’яснювальну роботу.


- Дякуємо місцевим мешканцям за дисциплінованість і дотримання карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь! - Іван Жук керівник Кременчуцького відділу поліції.


 


Правоохоронці нагадують основні правила на святкові вихідні: 

  • не виходьте на вулицю без нагальної потреби;
  • дотримуйтесь заходів особистої гігієни;
  • під час перебування на вулиці вдягайте захисні маски чи респіратори;
  • зберігайте дистанцію між людьми – мінімум 2 метри;
  • дотримуйтесь встановлених обмежень щодо відвідування парків, скверів, зон відпочинку, при берегових зон, спортивних і дитячих майданчиків тощо;
  • пам’ятайте, що дітей до 14 років у громадських місцях повинні супроводжувати батьки або інші, визначені законом особи;
  • переміщатися вулицею слід групою не більше ніж із двох осіб (крім випадків службової необхідності та супроводження малолітніх дітей).

Інформацію про порушення режиму карантину , самоізоляції чи обсервації повідомляйте на 102.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області
Теги: коронавірус карантин церква Великдень пасха

Комментарии: 1

3 622
zzzzzz:
Сегодня, 07:27

Хорошо хоть так!


7 0

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