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У Кременчуці розпочалися пасхальні богослужіння

Вчера, 23:29 Просмотров: 753

Залишайтеся вдома та бережіть себе та своїх рідних

Кременчужан як і всіх громадян України закликають утриматися від відвідування церков у пасхальні дні, бути вдома і дивитися Пасхальні Богослужіння онлайн. Долучайтеся до молитви не виходячи із дому. 


Де дивитися Пасхальні Богослужіння онлайн



Нагадуємо, що На Великдень усі церкви Кременчука та Кременчуцького району будуть закриті для вірян. Правоохоронці та мер Кременчука прохають кременчужан утриматися від відвідування церков і в ніякому разі не пропагувати «пасхальний туризм»: їхати з Кременчука в село, щоб освятити паску та відвідати церкву.

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Автор: Альона Душенко Источник видео: Кременчуцькі новини
Теги: церква Великдень

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