Де дивитися Пасхальні Богослужіння онлайн

Сегодня, 10:30 Просмотров: 778 Комментариев: 1

Залишайтеся вдома та бережіть своє та здоров'я рідних

Кременчужан як і всіх громадян України закликають утриматися від відвідування церков у пасхальні дні, бути вдома і дивитися Пасхальні Богослужіння онлайн.





На всеукраїнських телеканалах заплановані прямі трансляції з трьох церков: Православної церкви України, Української греко-католицької церкви та Української православної церкви.













Для зручності містян запустять не лише прямі трансляції богослужінь на всеукраїнських телеканал, також можна помолитися разом з нашими кременчуцькими священиками. Стріми будуть запущені зі Свято-Миколаївського собору та з храму Серафима Саровського.





Пряма трансляція богослужіння з'явиться незабаром на нашому сайті, слідкуйте за оновленнями.





Нагадуємо, що На Великдень усі церкви Кременчука та Кременчуцького району будуть закриті для вірян. Правоохоронці та мер Кременчука прохають кременчужан утриматися від відвідування церков і в ніякому разі не пропагувати «пасхальний туризм»: їхати з Кременчука в село, щоб освятити паску та відвідати церкву.



