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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

38 результатів ПЛР-тестування очікує Кременчук

Сегодня, 10:37 Просмотров: 1 463

В інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» наразі перебуває 23 пацієнти. Про це повідомив керівник управління охорони здоров’я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

 

За його словами, 18 пацієнтів знаходяться у відділенні з пневмонією, одна з пацієнток у важкому стані.

 

- За минулу добу надійшло 6 пацієнтів з пневмонією. Всі вони в стані середнього ступеня тяжкості. До дитячої лікарні надійшла одна дитина з пневмонією, - додав Максим Середа.

 

За інформацією віцемера Ольги Усанової за вчора грип у місті не реєстрували, проте є дві підозри на коронавірус.

 

На сьогоднішні на стаціонарному лікуванні з діагнозом пневмонія перебуває 37 пацієнтів, троє з них в тяжкому стані, в одного підтверджена коронавірусна інфекція , у двох інших - підозри.


Всього з початку епідеміологічної ситуації зібрали 225 зразків, очікують ще 38 результатів ПЛР-тестування. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

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