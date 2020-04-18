38 результатів ПЛР-тестування очікує Кременчук

В інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» наразі перебуває 23 пацієнти. Про це повідомив керівник управління охорони здоров’я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
За його словами, 18 пацієнтів знаходяться у відділенні з пневмонією, одна з пацієнток у важкому стані.
За інформацією віцемера Ольги Усанової за вчора грип у місті не реєстрували, проте є дві підозри на коронавірус.
На сьогоднішні на стаціонарному лікуванні з діагнозом пневмонія перебуває 37 пацієнтів, троє з них в тяжкому стані, в одного підтверджена коронавірусна інфекція , у двох інших - підозри.
Всього з початку епідеміологічної ситуації зібрали 225 зразків, очікують ще 38 результатів ПЛР-тестування.