Три нові санітарні зони з'явилися у Кременчуці

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Тепер в нашому місті 10 санітарних зон

Ще три санітарні зони з'явилися у Кременчуці. Про це сьогодні під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці повідомив міський голова Віталій Малецький.





У трьох районах, де виявили нові випадки захворювання на коронавірус, впровадили санітарні зони, а саме:









перехрестя вулиць Київської та Вадима Пугачова. Тут захоплюють гуртожитки КрАЗу, вул. Миру, перший піщаний тупик, ВПТУ №7

приватний сектор в районі вул. Вадима Пугачова, «Лукас», школа №21 та гаражний кооператив

супермаркети по вул. Академіка Маслова, льотний коледж й аж до готелю «Кремінь». Тут випадок зафіксували по вул. Перемоги





Як повідомляють кременчужани в цих районах, зранку активно проводять дезінфекцію.





Для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема: