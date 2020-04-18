Три нові санітарні зони з'явилися у Кременчуці

Тепер в нашому місті 10 санітарних зон
Ще три санітарні зони з'явилися у Кременчуці. Про це сьогодні під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці повідомив міський голова Віталій Малецький.
У трьох районах, де виявили нові випадки захворювання на коронавірус, впровадили санітарні зони, а саме:
- перехрестя вулиць Київської та Вадима Пугачова. Тут захоплюють гуртожитки КрАЗу, вул. Миру, перший піщаний тупик, ВПТУ №7
- приватний сектор в районі вул. Вадима Пугачова, «Лукас», школа №21 та гаражний кооператив
- супермаркети по вул. Академіка Маслова, льотний коледж й аж до готелю «Кремінь». Тут випадок зафіксували по вул. Перемоги
Як повідомляють кременчужани в цих районах, зранку активно проводять дезінфекцію.
Для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:
- заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);
- заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек, лікарень, рух до місця роботи);
- виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях.