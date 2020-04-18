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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Три нові санітарні зони з'явилися у Кременчуці

Сегодня, 10:41 Просмотров: 7 376

  

Тепер в нашому місті 10 санітарних зон

Ще три санітарні зони з'явилися у Кременчуці. Про це сьогодні під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці повідомив міський голова Віталій Малецький.


У трьох районах, де виявили нові випадки захворювання на коронавірус, впровадили санітарні зони, а саме:


У Кременчуці підтверджено 5 нових випадків коронавірусу


  • перехрестя вулиць Київської та Вадима Пугачова. Тут захоплюють гуртожитки КрАЗу, вул. Миру, перший піщаний тупик, ВПТУ №7

 

  • приватний сектор в районі вул. Вадима Пугачова, «Лукас», школа №21 та гаражний кооператив

 

  • супермаркети по вул. Академіка Маслова, льотний коледж й аж до готелю «Кремінь». Тут випадок зафіксували по вул. Перемоги

 


Як повідомляють кременчужани в цих районах, зранку активно проводять дезінфекцію. 


Для мешканців санітарних зон введені додаткові обмеження, зокрема:

  • заборонено вихід з приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів);
  • заборонено переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек, лікарень, рух до місця роботи);
  • виконувати неухильне дотримання соціальної дистанції не менше ніж 2 метри у громадських місцях.
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Автор: Альона Душенко Фото: Леся Лазоренко
Теги: санітарна зона коронавірус

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