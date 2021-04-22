Пластикові двері та вікна і тепловий вузол: у ліцеї №25 почали термомодернізацію

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 612 Коментарів: 1

У Кременчуцькому ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум» розпочали роботи з термомодернізації. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.





Наразі компанія ТОВ «ART-PROJE» (Азербайджан), що стала переможцем тендеру, проводить у ліцеї заміну старих дерев’яних вікон і дверей на металопластикові, які є більш енергоефективними. Загалом у навчальному закладі замінять 165 кв. м вікон та близько 70 кв. м дверей. Крім того, встановлять індивідуальний тепловий вузол (ІТП).





Як показує практика, встановлення сучасного ІТП дозволяє майже на третину зменшити витрати теплової енергії та зекономити бюджетні кошти, - зазначають у мерії.





Енергомодернізацію у ліцеї проводять в рамках проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у м. Кременчук», який реалізується завдяки Європейському банку реконструкції та розвитку. Ним передбачається провести різні види робіт на 66 об’єктах громадської сфери, де планують здійснити повну термомодернізацію будівель із заміною вікон і інших конструкцій на енергоощадні, утеплити стіни, встановити ІТП тощо.





Будівельники мають завершити реалізацію проєкту за всіма об’єктами до початку нового опалювального сезону.



