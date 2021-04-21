Полтавщина отримає додаткові 15 мільйонів на медицину: частина піде на доплати лікарям

Депутати Полтавської обласної ради підтримали проєкт рішення «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2021 рік», згідно якому на підтримку медичної сфери області було виділено додаткові 15 мільйонів гривень.
Частину коштів направлять на боротьбу з поширенням COVID-19 та доплати медичним працівникам.
Кошти виділено також на забезпечення клініко-діагностичної лабораторії Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру реагентами та ПЛР-картриджами.
4,6 мільйони гривень отримає Полтавська обласна клінічна лікарня на придбання високовольтного генератора, медичних виробів та технічне обслуговування ангіографічної системи Allura Xper FD10C Phillips; 2 мільйони виділять на придбання тотальних ендопротезів суглобів; 1,3 мільйони отримає обласний кардіоцентр.