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Кременчужанин відзначився на Дніпропетровщині — вкрав оргтехніки на пару тисяч

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 573 Коментарів: 1

 

Чоловіка затримали у Кременчуці

Вночі 17 квітня у Кам'янському Дніпропетровської області о 4.00 26-річний кременчужанин зламав двері пожежного виходу адміністративної будівлі і забрав декілька одиниць офісної техніки. Чоловік поклав здобич до власного автомобіля, на якому приїхав прямо до місця злочину, і рушив в сторону Кременчука.

 

Поліцейські після прибуття на місце події оперативно з'ясували модель, номер авто злочинця і розіслали орієнтування. Через декілька годин розшукувану машину зупинили біля Кременчука, в її багажнику знайшли вкрадену техніку.

 

Свою здобич (декілька одиниць оргтехніки далеко не першої свіжості) правопорушник у кращому випадку зміг би продати за кілька тисяч гривень. Тепер же у разі доведення вини чоловік може провести за ґратами до 6 років.


 

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Автор: Леонід Книш
Теги: кража
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Коментарі: 1

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Andron777:
Сьогодні, 20:37

Вмене в гаражі з десяток таких клавіатур валяється і викинути жалко бо робочі і непотрібні вже нікому. Я б йому подарував blush


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