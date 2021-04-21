Кременчужанин відзначився на Дніпропетровщині — вкрав оргтехніки на пару тисяч

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 573 Коментарів: 1

Вночі 17 квітня у Кам'янському Дніпропетровської області о 4.00 26-річний кременчужанин зламав двері пожежного виходу адміністративної будівлі і забрав декілька одиниць офісної техніки. Чоловік поклав здобич до власного автомобіля, на якому приїхав прямо до місця злочину, і рушив в сторону Кременчука.

Поліцейські після прибуття на місце події оперативно з'ясували модель, номер авто злочинця і розіслали орієнтування. Через декілька годин розшукувану машину зупинили біля Кременчука, в її багажнику знайшли вкрадену техніку.

Свою здобич (декілька одиниць оргтехніки далеко не першої свіжості) правопорушник у кращому випадку зміг би продати за кілька тисяч гривень. Тепер же у разі доведення вини чоловік може провести за ґратами до 6 років.



