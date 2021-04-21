Зайві нерви — зайві проблеми: затримали кременчужанку з наркотиками

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 121

Знову те саме: знервована перехожа, поверхнева перевірка і пакет з наркотиками

Вночі 20 квітня патрульні помітили дівчину, яка, побачивши поліцейських, занервувала і різко спробувала вийти з поля зору правоохоронців. Їм така поведінка здалась підозрілою, вони наздогнали громадянку, і під час перевірки знайшли у її сумці пакет з під вологих серветок, в якому лежали зовсім не вологі серветки, а наркотики. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для з'ясування обставин події. У разі доведення вини кременчужанки їй загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.