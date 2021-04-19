21 скаргу з Полтавщини отримав Кремень за порушення мовного закону

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За період з 16 січня до 16 квітня до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1 129 скарг та звернень громадян, 21 з яких з Полтавщини. Про це повідомив на сторінці фейсбук Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.









Через відсутність української версії сайтів інтернет-видань та сайтів інтернет-магазинів надійшло 446 скарг. За словами Тараса Кременя з метою усунення порушення кожному із власників вебсайтів надіслано листи з вимогами усунути порушення.





Також надійшло 249 скарг через порушення прав у сфері обслуговування.





Тарас Кремінь повідомляє, що кількість звернень громадян щодо порушення норм закону представниками місцевої влади становить практично десяту частину від усієї кількості.