1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Топ новина, Кременчук, Культура, ТЪ представляет

Українська - це круто: з 16 січня сфера обслуговування переходить на державну мову

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 775 Коментарів: 9

 

Набуває чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

З 16 січня набуває чинності ст.30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» - відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відтак, відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.


«Сфера обслуговування повинна перейти винятково на державну мову»: Тарас Кремінь


- На практиці це означає, що український споживач нарешті отримає право  на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо. Винятків небагато: лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін, - сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.


Варто пам’ятати, що вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг тощо.


Тарас Кремінь також зазначив, що українською має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. При цьому він зауважив, що інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.


- У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи, з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг. Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення, - розповів Уповноважений.
До проєкту популяризації української мови приєдналися лідер гурту KOZAK SYSTEM, Іван Леньо, актори Ірма Вітовська-Ванца та Юрій Дяк, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв. 
 
29
Автор: Альона Душенко
Теги: мовний патруль українська мова Тарас Кремінь сфера обслуговування мова законопроект 5670

Ти вже спілкуєшся українською мовою?

Коментарі: 9

46
GAndy:
Сьогодні, 11:13

Коли всі поруч спілкуються російською, важко розмовляти українською. Ц ефак. Тому закон корисний і доцільний. Це виходить всі телеканали і радіо мають транслюватись виключно українською.


103 75
38
xikilla:
Сьогодні, 11:58

Честно,закон назрел ещё давно, и это нормально, сфера обслуживания и чиновники,сотрудники государственных учреждений,работники силовых структур  должны разговаривать на государственном языке!!! А он у нас один ,Український! А то показывают "депутата Верховної ради України",который даёт интервью на русском языке и это не нормально,так не должно быть!!!Ведь сенатор США не даёт интервью на испанском или немецком, так по чему же у нас это норма??отмазка я привык, так может он в чем то еще к другому привык)) это его половые трудности!!Дома,хоть на китайском, и нет здесь ни какого ущемления ,,русскоговорящего" населения!!!


87 47
417
Туся:
Сьогодні, 12:00

краще набувала б чинності стаття закону про неприпустиме та здирницьке підвищення тарифів. Бо це ставить багатьох українців на шлях виживання! 


80 20
38
xikilla:
Сьогодні, 12:04

Для тих хто ставить діз лайки, валіза, вокзал, росіяsmile

P.S.росія написав з маленької букви навмисно smiley 


67 36
638
evil:
Сьогодні, 12:27

Цитата: Туся

краще набувала б чинності стаття закону про неприпустиме та здирницьке підвищення тарифів. Бо це ставить багатьох українців на шлях виживання! 

У 2019 році до 73% зверталися та благали: люди добрі, шо ж ви робите? Доводили, шо Голобородько - то холуй Коломойського. Шо квартального бовдура не можна обирати на посаду президента з однієї причини - він людина зі обмеженими розумовими здібностями. Доводили, шо "слуг народа" неможна обирати, бо то є ситуативний непотріб. 

У 2020 доводили, шо "за майбутнє" - то є холуї Коломойського. Шо холуї Коломойського мають захищати інтереси Коломойського. Вас взують!

 

І шо? Ви прислухалися? Всі 73% робили це разом. Кожен з 73% був "президентом". Накерувалися? До чого тут стаття про здирницьке підвищення тарифів, якшо ви з веселим гоміном гуртом робили це разом? Хто вас змушував це робити разом з Голобородьком? Хто вас змушував віддавати країну на здирництво Коломойському?

Ото всім 73% хто ниє про високі тарифи, залишається тількі самим собі приспустити штанці та відшмагати самі себе лозинякою по дупі. Несіть відповідальність за свій вибір!


52 20
257
JJAbrams:
Сьогодні, 14:18

Так а шо? Коли газові камери будуть вводити за не розмовляння юкрайна мовою? Давайте ще розділяти людей, а потім дивуватися війнам.



Цитата: xikilla

Честно,закон назрел ещё давно, и это нормально, сфера обслуживания и чиновники,сотрудники государственных учреждений,работники силовых структур  должны разговаривать на государственном языке!!! А он у нас один ,Український! А то показывают "депутата Верховної ради України",который даёт интервью на русском языке и это не нормально,так не должно быть!!!Ведь сенатор США не даёт интервью на испанском или немецком, так по чему же у нас это норма??отмазка я привык, так может он в чем то еще к другому привык)) это его половые трудности!!Дома,хоть на китайском, и нет здесь ни какого ущемления ,,русскоговорящего" населения!!!

Сенатор США мабуть розмовляє американською? Абон Сшанською?)) А Австралійці австралійською?) А Австрійці - австрійською?


16 24
427
Кавоман:
Сьогодні, 14:19

Цитата: GAndy

Коли всі поруч спілкуються російською, важко розмовляти українською. Ц ефак. Тому закон корисний і доцільний. Це виходить всі телеканали і радіо мають транслюватись виключно українською.

+

Якщо я не помиляюся, стаття, яка вступає в силу, стосується тільки сфери послуг; радіо та телебачення не стосується, там залишається як і було до цього.


8 1
38
xikilla:
Сьогодні, 14:29

Цитата: JJAbrams

Так а шо? Коли газові камери будуть вводити за не розмовляння юкрайна мовою? Давайте ще розділяти людей, а потім дивуватися війнам.



Цитата: xikilla

Честно,закон назрел ещё давно, и это нормально, сфера обслуживания и чиновники,сотрудники государственных учреждений,работники силовых структур  должны разговаривать на государственном языке!!! А он у нас один ,Український! А то показывают "депутата Верховної ради України",который даёт интервью на русском языке и это не нормально,так не должно быть!!!Ведь сенатор США не даёт интервью на испанском или немецком, так по чему же у нас это норма??отмазка я привык, так может он в чем то еще к другому привык)) это его половые трудности!!Дома,хоть на китайском, и нет здесь ни какого ущемления ,,русскоговорящего" населения!!!

Сенатор США мабуть розмовляє американською? Абон Сшанською?)) А Австралійці австралійською?) А Австрійці - австрійською?

Для умственно отсталых людей, в США государственный язык английский,  а у нас в стране Украинский! А Крым с половиной Донбасса про... из за таких как ты! Для Вас же "какая разница" 


19 7
242
Kremen.Club:
Сьогодні, 14:31

Цитата: GAndy
Це виходить всі телеканали і радіо мають транслюватись виключно українською.

Нет. Квота 75% до 2024 года, потом 90%, это для общегосударственных каналов. Для местных квота вырастет с нынешних 60% до 80%.

Если, конечно, изменения не внесут.


12 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх