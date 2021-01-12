Українська - це круто: з 16 січня сфера обслуговування переходить на державну мову

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 775 Коментарів: 9

З 16 січня набуває чинності ст.30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» - відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відтак, відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.









- На практиці це означає, що український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо. Винятків небагато: лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін, - сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.





Варто пам’ятати, що вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг тощо.





Тарас Кремінь також зазначив, що українською має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. При цьому він зауважив, що інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.





- У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи, з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг. Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення, - розповів Уповноважений.

До проєкту популяризації української мови приєдналися лідер гурту KOZAK SYSTEM, Іван Леньо, актори Ірма Вітовська-Ванца та Юрій Дяк, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв.