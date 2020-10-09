«Сфера обслуговування повинна перейти винятково на державну мову»: Тарас Кремінь

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 581

А ти вже перейшов на українську?

З наступного року вся сфера обслуговування повинна перейти винятково на державну мову. Про це в інтерв’ю журналу «Країна» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», із 16 січня 2021-го року всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.





- Із 16 січня наступного року сфера обслуговування повинна стовідсотково користуватися державною мовою, – сказав Кремінь.





Тарас Кремінь нагадав, що низка положень мовного закону вже набула чинності:

З 16 січня 2020 року мова реклами, зокрема політичної, має бути лише українська.

З 16 липня – назви аеропортів, станцій, зупинок, технічна та проєктна документація, мова діловодства, документообігу, листування і звітності юридичних осіб.

З 1 вересня всі школи мали перейти на українську.

Він наголосив, що мовний закон – не перешкода, а додаткова можливість для бізнесу.





- Як бачимо, відповідальність бізнесу й повага до українського законодавства отримує величезну підтримку суспільства», – сказав він, зауваживши, що йдеться, зокрема, про появу аудіогіда українською у віденському Музеї історії мистецтв, зміну транслітерації Kiev на Kyiv у англомовній Вікіпедії тощо. Такі ініціативи матимуть перспективу, – підсумував Уповноважений із захисту державної мови.