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Кременчук, Споживач, Культура, Топ-новость

«Сфера обслуговування повинна перейти винятково на державну мову»: Тарас Кремінь

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 581

 

А ти вже перейшов на українську? 

З наступного року вся сфера обслуговування повинна перейти винятково на державну мову. Про це в інтерв’ю журналу «Країна» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», із 16 січня 2021-го року всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.


- Із 16 січня наступного року сфера обслуговування повинна стовідсотково користуватися державною мовою, – сказав Кремінь.


Тарас Кремінь нагадав, що низка положень мовного закону вже набула чинності:

  • З 16 січня 2020 року мова реклами, зокрема політичної, має бути лише українська.
  • З 16 липня – назви аеропортів, станцій, зупинок, технічна та проєктна документація, мова діловодства, документообігу, листування і звітності юридичних осіб.
  • З 1 вересня всі школи мали перейти на українську.

Він наголосив, що мовний закон – не перешкода, а додаткова можливість для бізнесу.


- Як бачимо, відповідальність бізнесу й повага до українського законодавства отримує величезну підтримку суспільства», – сказав він, зауваживши, що йдеться, зокрема, про появу аудіогіда українською у віденському Музеї історії мистецтв, зміну транслітерації Kiev на Kyiv у англомовній Вікіпедії тощо. Такі ініціативи матимуть перспективу, – підсумував Уповноважений із захисту державної мови.
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Автор: Альона Душенко
Теги: мова сфера обслуговування Тарас Кремінь мовний патруль

А ти вже спілкуєшся українською мовою?

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