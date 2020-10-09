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Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу на дорогах Полтавщини збили двох велосипедистів: один загинув

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 280

 

Слідчі вивчають причини та обставини дорожньо-транспортних пригод

За минулу добу на дорогах Полтавщини сталося 2 ДТП з велосипедистами, один загинув, повідомляє пресслужба поліції.


У Полтавському районі близько 19.30 на автодорозі «Київ-Харків» у с. Абазівка BMW, під керуванням 34-річного водія, збив 67-річного велосипедиста, який від отриманих травм загинув на місці події.


У Миргороді водій легковика здійснив наїзд на велосипедиста, останнього з травмами ушпиталили медики. 9 жовтня, близько 20.09, на автодорозі Миргород-Опішня 48-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди, травми різного ступеню тяжкості отримав велосипедист. 59-річного чоловіка медики госпіталізували до районної лікарні.


Відомості про вказані події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі вивчають причини та обставини дорожньо-транспортних пригод.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП велосипедист смертельное ДТП
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