Поліцейські затримали пару, яка підірвала банкомат у Гадячі

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Впродовж цього року вони підривали банкомати в різних областях України та викрадали касети з грошами

Поліцейські затримали пару, яка підривала банкомати по всій країні, повідомляє пресслужба поліції. Один із таких злочинів фігуранти вчинили в Гадячі на Полтавщині, а затримали їх після вчинення аналогічного правопорушення в Охтирці на Сумщині.





- 14 серпня цього року близько 4.00 до нас надійшло повідомлення, що в місті Гадяч невідомі особи підірвали банкомат, розташований у приміщенні одного з місцевих магазинів, після чого проникли всередину приміщення та викрали чотири контейнери з грошима. Згодом з‘ясувалося, що там було 322 тисячі гривень. За цим фактом слідчим, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Для розкриття даного злочину ми залучили усі можливі ресурси оперативних підрозділів та кращих оперативників і слідчих обласного апарату, - повідомив Іван Вигівський, начальник поліції Полтавщини. - Упродовж двомісячної наполегливої роботи нам вдалося вийти на слід злодіїв та вирахувати їх наступні кроки. Це дало нам змогу сьогодні, 10 жовтня, близько четвертої години ранку, спільно із оперативниками та слідчими Сумщини, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД, затримати в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України двох осіб під час спроби вчинення чергового злочину у місті Охтирка. Затриманими виявилися 31-річний чоловік та 17-річна дівчина. Обоє - мешканці Харківщини. Також встановлено, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу. Наразі слідчі дії тривають, зокрема проводяться обшуки.





Станом на сьогодні, 10 жовтня, слідчі поліції Полтавщини встановили причетність харків'ян до вчинення щонайменше п’яти аналогічних злочинів на територіях Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.





За фактами злочинної діяльності розслідуються кримінальні провадження щодо крадіжок та умисного знищення або пошкодження майна. У рамках кримінальних проваджень тривають слідчі дії та встановлюється причетність затриманої групи до вчинення аналогічних злочинів на території України.





У разі доведення вини фігурантам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.