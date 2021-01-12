За добу COVID-19 виявили у 6 409 українців, на Полтавщині – у 356

Полтавщина увійшла у п'ятірку областей, де виявили найбільше випадків за добу
6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 564 особи;
- летальних випадків – 195;
- одужало – 14 503 особи;
- здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 130 839 осіб;
- одужало – 826 871 особа;
- летальних випадків – 20 214;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 906 випадків;
- Вінницька область – 211 випадків;
- Волинська область – 143 випадки;
- Дніпропетровська область – 105 випадків;
- Донецька область – 189 випадків;
- Житомирська область – 101 випадок;
- Закарпатська область – 100 випадків;
- Запорізька область – 529 випадків;
- Івано-Франківська область – 134 випадки;
- Київська область – 280 випадків;
- Кіровоградська область – 117 випадків;
- Луганська область – 228 випадків;
- Львівська область – 277 випадків;
- Миколаївська область – 172 випадки;
- Одеська область – 513 випадків;
- Полтавська область – 356 випадків;
- Рівненська область – 235 випадків;
- Сумська область – 159 випадків;
- Тернопільська область – 127 випадків;
- Харківська область – 521 випадок;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 348 випадків;
- Черкаська область – 269 випадків;
- Чернівецька область – 165 випадків;
- Чернігівська область – 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 39 816 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 31 996 (+416) жителів області, продовжує лікування 7 001 людина, зокрема 158 дітей.
Всього зареєстровано 819 летальних випадків, нових – 7 (Горішні Плавні – 2; Полтава – 2; Кременчук; Диканський, Котелевський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 356.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 15 604 (+210),
- Кременчук – 5 352 (+30),
- Горішні Плавні – 2 019 (+46),
- Полтавський район – 1 580 (+29),
- Миргород – 1 562,
- Лубни – 1 164 (+7),
- Лохвицький район – 1 040,
- Зіньківський район – 908,
- Пирятинський район – 762,
- Котелевський район – 747 (+9),
- Глобинський район – 670 (+3),
- Кременчуцький район – 657,
- Новосанжарський район – 646,
- Диканський район – 592 (+4),
- Карлівський район – 585,
- Миргородський район – 548,
- Шишацький район – 526,
- Хорольський район – 520 (+1),
- Кобеляцький район – 501,
- Решетилівський район – 471 (+3),
- Гадяч – 452,
- Семенівський район – 400,
- Великобагачанський район – 377 (+5),
- Чутівський район – 327,
- Машівський район – 313,
- Козельщинський район – 294 ,
- Лубенський район – 273 (+2),
- Гадяцький район – 267,
- Гребінківський район – 230 (+1),
- Оржицький район – 216 (+5),
- Чорнухинський район – 213 (+1).
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!