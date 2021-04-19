Кременчук

На перехресті Першотравневої і Небесної сотні ремонт: проїзд ускладнений

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 226

 

Враховуйте, плануючи поїздку

На перехресті Першотравневої і Небесної сотні тягнучка. Там комунальники ремонтують дороги, тож проїзд ускладнений.


Враховуйте, плануючи поїздку.


 

0
Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: ремонт дорог
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх