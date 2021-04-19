На перехресті Першотравневої і Небесної сотні ремонт: проїзд ускладнений

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 226

На перехресті Першотравневої і Небесної сотні тягнучка. Там комунальники ремонтують дороги, тож проїзд ускладнений.





Враховуйте, плануючи поїздку.



