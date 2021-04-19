Культура, Кременчуг, Полтавщина

НБУ ввів пам’ятну монету, присвячену видатним майстрам Полтавщини

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 165

 

Зокрема, вшанували Решетилівських майстрів ткацтва, килимарства та вишивки

Монети присвячені творам килимового мистецтва Полтавщини, повідомляє Національний банк України.


На Полтавщині є місце, де народжуються килими


З кінця ХІХ століття Решетилівські майстри, чиї твори надихнули дизайнерів монет, були відомими на всю Україну. Особливість їхніх узорів полягає в стилізації рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок з квітами та листям.


На аверсі монет зображено дерево життя – традиційний символ в орнаментиці українських тканих килимів, рушників, писанок тощо.


На реверсі можна побачити ткалю за роботою, а праворуч від неї – фрагмент килима.


2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: пам'ятна монета узори килимарство
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх