НБУ ввів пам’ятну монету, присвячену видатним майстрам Полтавщини

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 165

Монети присвячені творам килимового мистецтва Полтавщини, повідомляє Національний банк України.









З кінця ХІХ століття Решетилівські майстри, чиї твори надихнули дизайнерів монет, були відомими на всю Україну. Особливість їхніх узорів полягає в стилізації рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок з квітами та листям.





На аверсі монет зображено дерево життя – традиційний символ в орнаментиці українських тканих килимів, рушників, писанок тощо.





На реверсі можна побачити ткалю за роботою, а праворуч від неї – фрагмент килима.



