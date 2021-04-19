НБУ ввів пам’ятну монету, присвячену видатним майстрам Полтавщини

Монети присвячені творам килимового мистецтва Полтавщини, повідомляє Національний банк України.
З кінця ХІХ століття Решетилівські майстри, чиї твори надихнули дизайнерів монет, були відомими на всю Україну. Особливість їхніх узорів полягає в стилізації рослинних квіткових мотивів у вигляді ламаних гілок з квітами та листям.
На аверсі монет зображено дерево життя – традиційний символ в орнаментиці українських тканих килимів, рушників, писанок тощо.
На реверсі можна побачити ткалю за роботою, а праворуч від неї – фрагмент килима.