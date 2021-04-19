Судитимуть полтавця, який у Харкові організував нарколабораторію

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 103

Судитимуть полтавця, який у Харкові організував нарколабораторію. Як повідомляє пресслужба Харківської областної прокуратури, чоловік налагодив виробництво PVP з метою збуту. Там вилучили майже 7 кг готового PVP, 280 г амфетаміну, спецобладнання та прекурсори — майже 5 л соляної кислоти, 22 л ацетону, а також 3 перероблені на вогнепальні сигнальні пістолети.





Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного чоловіка за фактами незаконного виготовлення та зберігання психотропів з метою збуту в особливо великих розмірах, незаконного придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, придбання та зберігання прекурсорів, організації місця для незаконного виготовлення психотропних речовин та незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України).





Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.