Новий закон-«захист» від колекторів вступив у силу: історї кременчужан

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 988 Коментарів: 2

Так звані «колектори» перестануть погрожувати боржникам, бо побояться закону, в якому йдеться про дотримання етичної поведінки з боржниками

В будь-якому районі Кременчука можна спостерігати цікаву і всім знайому писанину: «квартира 11, верни долг», «п****, верни долг» - це робота тих самих колекторів, які працюють на банки і коли немає змоги вчасно погасити борг вони йдуть по ваші душі.





Звісно, спочатку вони будуть погрожувати цілодобовими дзвінками, а потім ходитимуть до вашого під'їзду, писатимуть всілякі непристойності, а все тому, що та «нещасна» 1000 гривень, під 320% річних стала більшою, в чотири рази, тобто 4200 гривень.





Нерідко кременчужани звертаються до поліції, бо їм в прямому сенсі погрожують виселенням з квартири і переслідуваннями, але не завжди поліція щось із цим робить.





- Спочатку вони дзвонили лише мені, погрожували знанням моїх паспортних даних. Казали, що прийдуть на роботу і підуть до родичів, навіть видзвонювали посеред ночі знайомим. Звичайно було страшно, ми тоді не мали змоги віддати весь борг, - поділилась своєю історією кременчужанка Олена.





Загалом, за доступними даними відомо, що в Україні колекторських компаній налічується більше 200, і Кременчук не виключення.









Наприклад, на відомих всім сайтах для пошуку роботи, доволі таки часто з'являється вакансія «фахівець відділу виїзного стягнення», обов'язки - пошук боржників, простими словами банки і кредитори шукають колекторів для виконання «брудної роботи».





- Мій знайомий набрався кредитів і довгий час просто не віддавав їх. Колектори почали дзвонити з різними погрозами, казали, що заберуть все, що йому належить. Погрожували і його рідним. А коли не отримали кошти у потрібний термін, приїхали вже за адресою, яку він вказав у договорі й лишили листа із залякуваннями. На щастя все закінчилося добре, так як борг він повернув і вже з великими відсотками, - розповіла кременчужанка Тетяна.





Буквально рік тому розголосу на всю країну набрала ситуація у справі медсестри з Кременчука, яка покінчила з життям через тиск колекторів, на жаль, подібні ситуації часто трапляються, але боргів так не позбудешся, в такому випадку їх зобов'язані виплатити вже родичі.





Щодо закону, то буде створений спеціальний публічний Реєстр колекторських компаній, яким займатиметься Нацбанк України. Тобто всі колекторські компанії повинні будуть в ньому зареєструватися.