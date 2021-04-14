Кременчук, Споживач

Новий закон-«захист» від колекторів вступив у силу: історї кременчужан

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 988 Коментарів: 2

 

Так звані «колектори» перестануть погрожувати боржникам, бо побояться закону, в якому йдеться про дотримання етичної поведінки з боржниками

В будь-якому районі Кременчука можна спостерігати цікаву і всім знайому писанину: «квартира 11, верни долг», «п****, верни долг» - це робота тих самих колекторів, які працюють на банки і коли немає змоги вчасно погасити борг вони йдуть по ваші душі.


Звісно, спочатку вони будуть погрожувати цілодобовими дзвінками, а потім ходитимуть до вашого під'їзду, писатимуть всілякі непристойності, а все тому, що та «нещасна» 1000 гривень, під 320% річних стала більшою, в чотири рази, тобто 4200 гривень.


Нерідко кременчужани звертаються до поліції, бо їм в прямому сенсі погрожують виселенням з квартири і переслідуваннями, але не завжди поліція щось із цим робить. 


- Спочатку вони дзвонили лише мені, погрожували знанням моїх паспортних даних. Казали, що прийдуть на роботу і підуть до родичів, навіть видзвонювали посеред ночі знайомим. Звичайно було страшно, ми тоді не мали змоги віддати весь борг, - поділилась своєю історією кременчужанка Олена.


Загалом, за доступними даними відомо, що в Україні колекторських компаній налічується більше 200, і Кременчук не виключення.


«Ви записані поручителем за кредитом!» Як давати відсіч нахабним і брехливим колекторам: поради кременчужанам


Наприклад, на відомих всім сайтах для пошуку роботи, доволі таки часто з'являється вакансія «фахівець відділу виїзного стягнення», обов'язки - пошук боржників, простими словами банки і кредитори шукають колекторів для виконання «брудної роботи».


- Мій знайомий набрався кредитів і довгий час просто не віддавав їх. Колектори почали дзвонити з різними погрозами, казали, що заберуть все, що йому належить. Погрожували і його рідним. А коли не отримали кошти у потрібний термін, приїхали вже за адресою, яку він вказав у договорі й лишили листа із залякуваннями. На щастя все закінчилося добре, так як борг він повернув і вже з великими відсотками, - розповіла кременчужанка Тетяна.


Буквально рік тому розголосу на всю країну набрала ситуація у справі медсестри з Кременчука, яка покінчила з життям через тиск колекторів, на жаль, подібні ситуації часто трапляються, але боргів так не позбудешся, в такому випадку їх зобов'язані виплатити вже родичі. 


Щодо закону, то буде створений спеціальний публічний Реєстр колекторських компаній, яким займатиметься Нацбанк України. Тобто всі колекторські компанії повинні будуть в ньому зареєструватися.

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Автор: Людмила Скачко
Теги: коллектор борги банки законопроект
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Коментарі: 2

197
StarПёр:
Сьогодні, 18:05

Нужно заманивать их к порогу квартиры, а затем открывать огонь на поражение за попытку проникновения в жилище.

Меня коллеторские ублюдки донимали несколько лет телефонными звонками по поводу псевдопоручительства за какую-то прошмандовку (которую я знать не ведаю), которая якобы взяла псевдокредит на 10тыс. долларов. Эти ублюдки активно наяривали, но всегда ссали подъехать...

 


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DRAGON:
Сьогодні, 19:29

Цитата: StarПёр

Нужно заманивать их к порогу квартиры, а затем открывать огонь на поражение за попытку проникновения в жилище.

Меня коллеторские ублюдки донимали несколько лет телефонными звонками по поводу псевдопоручительства за какую-то прошмандовку (которую я знать не ведаю), которая якобы взяла псевдокредит на 10тыс. долларов. Эти ублюдки активно наяривали, но всегда ссали подъехать...

 

почитайте наши законы, Вы не в Америке, даже если ночью в Вашей квартире Вы застанте вора угрожающего ножом и Вы откроете огонь на поражение то будет статья превышения обороны и будете виновны Вы


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