Новий закон-«захист» від колекторів вступив у силу: історї кременчужан

Так звані «колектори» перестануть погрожувати боржникам, бо побояться закону, в якому йдеться про дотримання етичної поведінки з боржниками
В будь-якому районі Кременчука можна спостерігати цікаву і всім знайому писанину: «квартира 11, верни долг», «п****, верни долг» - це робота тих самих колекторів, які працюють на банки і коли немає змоги вчасно погасити борг вони йдуть по ваші душі.
Звісно, спочатку вони будуть погрожувати цілодобовими дзвінками, а потім ходитимуть до вашого під'їзду, писатимуть всілякі непристойності, а все тому, що та «нещасна» 1000 гривень, під 320% річних стала більшою, в чотири рази, тобто 4200 гривень.
Нерідко кременчужани звертаються до поліції, бо їм в прямому сенсі погрожують виселенням з квартири і переслідуваннями, але не завжди поліція щось із цим робить.
Загалом, за доступними даними відомо, що в Україні колекторських компаній налічується більше 200, і Кременчук не виключення.
Наприклад, на відомих всім сайтах для пошуку роботи, доволі таки часто з'являється вакансія «фахівець відділу виїзного стягнення», обов'язки - пошук боржників, простими словами банки і кредитори шукають колекторів для виконання «брудної роботи».
Буквально рік тому розголосу на всю країну набрала ситуація у справі медсестри з Кременчука, яка покінчила з життям через тиск колекторів, на жаль, подібні ситуації часто трапляються, але боргів так не позбудешся, в такому випадку їх зобов'язані виплатити вже родичі.
Щодо закону, то буде створений спеціальний публічний Реєстр колекторських компаній, яким займатиметься Нацбанк України. Тобто всі колекторські компанії повинні будуть в ньому зареєструватися.