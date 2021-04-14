Кременчук

У «Полтаваобленерго» назвали адреси, за якими 15 квітня відключатимуть електроенергію

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 023

 

Причина – проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає, що 15 квітня у Кременчуці можливі перерви в електропостачанні, пов’язані з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Лейтенанта Покладова, 8;
  • вул. Небесної сотні, 4-В, 6-Г, 6-Е, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;
  • вул. Першотравнева, 37, 39, 41/3.

З 8.00 до 17.00 світла не буде у громадян, які мешкають за адресами:

  • вул. Новобудівельна;
  • пров. Одеський;
  • пр. Одеський;
  • вул. Суворова;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • пров. Південний;
  • пров. Ударний;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Щастя;
  • вул. Зелена;
  • пров. Щастя;
  • туп. Перекопський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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