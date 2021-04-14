У «Полтаваобленерго» назвали адреси, за якими 15 квітня відключатимуть електроенергію

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 023

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає, що 15 квітня у Кременчуці можливі перерви в електропостачанні, пов’язані з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

вул. Лейтенанта Покладова, 8;

вул. Небесної сотні, 4-В, 6-Г, 6-Е, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;

вул. Першотравнева, 37, 39, 41/3.

З 8.00 до 17.00 світла не буде у громадян, які мешкають за адресами: