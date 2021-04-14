У «Полтаваобленерго» назвали адреси, за якими 15 квітня відключатимуть електроенергію

Причина – проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає, що 15 квітня у Кременчуці можливі перерви в електропостачанні, пов’язані з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- вул. Лейтенанта Покладова, 8;
- вул. Небесної сотні, 4-В, 6-Г, 6-Е, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;
- вул. Першотравнева, 37, 39, 41/3.
З 8.00 до 17.00 світла не буде у громадян, які мешкають за адресами:
- вул. Новобудівельна;
- пров. Одеський;
- пр. Одеський;
- вул. Суворова;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- пров. Південний;
- пров. Ударний;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- вул. Щастя;
- вул. Зелена;
- пров. Щастя;
- туп. Перекопський.