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На Полтавщину прибуло 8 тисяч доз вакцини від Sinovac

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 650 Коментарів: 2

 

З вакциною CoronaVac працюватимуть три мобільні бригади із Полтави, Кременчука та Лубен

До Полтавської області прибуло майже 8 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 


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Як сповістив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, ця вакцина містить у своєму складі інактивований («вбитий») вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Така технологія безпечна, використовується для виготовлення вакцин від грипу, тифу, холери, коклюшу, поліомієліту та дифтерії. Інтервал між введенням 14-28 днів.


Із вакциною CoronaVac буде працювати три мобільних бригади, що пройшли відповідні навчання – із Полтави, Кременчука та Лубен.


Найперше цією вакциною будемо щеплювати контингент, який відбуватиме в Конго, патрульну поліцію, працівників, які будуть забезпечувати проведення ЗНО, – повідомив Олег Синєгубов.
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1
Автор: Катерина Турубара
Теги: вакцина вакцинация
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Коментарі: 2

9
УКРАИНЕЦ:
Сьогодні, 11:41

Вчера была новость о том, что китаиские компании признали малоэффективнои вакцину синовак. Около 50 с лишним процентов всего !


3 1
165
lag8600:
Сьогодні, 13:21

Це ми будемо щеплюватись років з 10. Якось не так щось. Одна бригада, по часу 30хв одне щеплення (мінімум), робочий час - 8 годин. Одна бригада - 16 щеплень в день. Три бригади - 48 в день. 168 днів на повноцінне щеплення 4000 людей. Чи щось не так рахую, бо це ...? 


3 1

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