На Полтавщину прибуло 8 тисяч доз вакцини від Sinovac

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 650 Коментарів: 2

З вакциною CoronaVac працюватимуть три мобільні бригади із Полтави, Кременчука та Лубен

До Полтавської області прибуло майже 8 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.









Як сповістив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, ця вакцина містить у своєму складі інактивований («вбитий») вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Така технологія безпечна, використовується для виготовлення вакцин від грипу, тифу, холери, коклюшу, поліомієліту та дифтерії. Інтервал між введенням 14-28 днів.





Із вакциною CoronaVac буде працювати три мобільних бригади, що пройшли відповідні навчання – із Полтави, Кременчука та Лубен.





Найперше цією вакциною будемо щеплювати контингент, який відбуватиме в Конго, патрульну поліцію, працівників, які будуть забезпечувати проведення ЗНО, – повідомив Олег Синєгубов.