Мер Малецький пропонує «антикоронавірусному батальйону» спонтанно перевіряти кременчуцьких підприємців

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 094 Коментарів: 2

А все через те, що у 45% закладів виявили порушення карантинних вимог

Мобільні групи «антикоронавірусного батальйону» з 2 по 11 квітня обстежили 1600 об'єктів торгівлі, харчування та обслуговування населення у Кременчуці та під час проведених рейдів виявили порушення карантинних вимог у 45% закладів. Про це 12 квітня на засіданні у мерії сказала начальниця міського управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк:





- На жаль, ситуація у нас не краща, ніж в інших містах України. Турбує те, що, не дивлячись на таку захворюваність, не дотримуються маскового режиму як продавці, так і відвідувачі, не дотримуються дистанції. І недостатні, я так думаю, контроль і відповідальність з боку керуючих, завідуючих магазинами, керівників ринків.



Вона додала, що те, у якій зоні епіднебезпеки знаходитиметься Кременчук, залежить як від дій підприємців, так і громадян міста.





- Кальянні закриті, - відзвітувалася Людмила Жорняк. - Звичайно, нас це не дуже тішить, ми думаємо, що окремі поміняли форму праці, тому що є відеокамери, є попередній запис. А, може, таки й позакривалися. Ті громадяни, які їх відвідують у такий страшний час... хай це буде ризиком якраз їхнім.



Міський голова Віталій Малецький зазначив, що про рейди «антикоронавірусного батальйону» підприємці дізнаються заздалегідь і мають час підготуватися або взагалі зачиняють двері:





- Поки ви написали 5 службових записок, інформація вже дійшла і, вибачте, вас просто чекали із закритими дверима.



Тож мер запропонував проводити ці рейди спонтанно – щоб було рамкове доручення на тиждень без вказання конкретної дати та переліку об'єктів.





- Бо ми зробили розпорядження про роботу у вихідні дні, потім маємо його оприлюднити на сайті (мерії – ред.). Хтось сидить собі там читає, думає: «О, приїдуть! Треба щось перелаштувати!» Тому зробіть довготривалий документ і будемо по ньому працювати, - звернувся він до Людмили Жорняк.