Кременчуцькі плавці змагалися в Кубку України

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 377

Наші плавці показали свої найкращі результати на відповідальних змаганнях року

З 6 до 9 квітня у Кам'янському відбувся Кубок України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно–рухового апарату, порушенням зору та розумового і фізичного розвитку. За інформацією пресслужби КДЮСШ №1, змагання відбулися на базі МіКомп.



До складу збірної команди області ввійшли і вихованці КДЮСШ № 1: майстер спорту України Софія Хилимендик (клас S4 SB 4 S5), кандидат в майстри спорту України Богдан Різніченко (клас S5 SB4), кандидат в майстри спорту Євген Близнюк (клас S3 SB2) і вже першорозрядник Костянтин Антіпов ( клас S10 AB9). Спортсмени змагаються під керівництвом тренера Анни Келембет.



Наші «золоті рибки» до скриньки обласної команди внесли 5 золотих, дві срібні і одну бронзову медалі.



Софія Хилимендик виборола 5 золотих медалей на дистанціях 50 метрів вільним стилем, 50 метрів брасом, 50 метрів на спину, 100 метрів вільним стилем, на дистанції 150 метрів комплексним плаванням встановила рекорд України, на дистанції 200 метрів вільним стилем поступилась лише спортсменці з Києва Федоренко Софії і посіла друге місце на цій дистанції.



Богдан Різніченко посів друге місце на дистанції 50 метрів брасом і третє на дистанції 50 метрів на спині.



Наші плавці показали свої найкращі результати на відповідальних змаганнях року.



