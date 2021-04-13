Покращили умови надання породіллям «Пакунка малюка»: що змінилося

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12 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №1359-ІХ, який направлений на підвищення ефективності використання бюджетних коштів при наданні одноразової допомоги батькам новонароджених – «Пакунку малюка». Верховна Рада ухвалила цей Закон 30 березня, а вже сьогодні, 13 квітня, він вступив в дію.





Основна проблема з «Пакунком малюка» полягала в тому, що на законодавчому рівні не був закріплений орган, відповідальний за призначення та видачу цього виду допомоги. Новий Закон вирішує це питання: відтепер відповідати за «Пакунок» будуть органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків новонародженого – або його опікунів.





Закон також чітко вказує вартість «Пакунка малюка» - вона дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей до 6 років на момент оголошення дати проведення конкурсних процедур закупівель. А кінцева ціна визначається за результатами аукціону.





Таким чином, завдяки системі ProZorro бюджетні кошти використовуватимуться ефективніше – адже закупівлі проводитимуться на відкритих прозорих аукціонах.





Окремо слід пам’ятати, що «Пакунок малюка» не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини, яка складає 41280 грн.