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Покращили умови надання породіллям «Пакунка малюка»: що змінилося

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 486 Коментарів: 1

 

Закупівлі стали прозорішими

12 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №1359-ІХ, який направлений на підвищення ефективності використання бюджетних коштів при наданні одноразової допомоги батькам новонароджених – «Пакунку малюка». Верховна Рада ухвалила цей Закон 30 березня, а вже сьогодні, 13 квітня, він вступив в дію.


Основна проблема з «Пакунком малюка» полягала в тому, що на законодавчому рівні не був закріплений орган, відповідальний за призначення та видачу цього виду допомоги. Новий Закон вирішує це питання: відтепер відповідати за «Пакунок» будуть органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків новонародженого – або його опікунів.


Закон також чітко вказує вартість «Пакунка малюка» - вона дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей до 6 років на момент оголошення дати проведення конкурсних процедур закупівель. А кінцева ціна визначається за результатами аукціону.


Таким чином, завдяки системі ProZorro бюджетні кошти використовуватимуться ефективніше – адже закупівлі проводитимуться на відкритих прозорих аукціонах.


Окремо слід пам’ятати, що «Пакунок малюка» не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини, яка складає 41280 грн.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пакунок малюка
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Коментарі: 1

2 938
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:22

Закупівлі стали прозорішими 

smile  та да, просто нужные люди теперь учавствуютlaughing
 


0 1

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