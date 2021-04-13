За сьогодні у Кременчуці 114 нових випадків COVID-19: 11 із них - діти

Вчора, 22:27 Переглядів: 619

Сьогодні, 13 квітня, в Кременчуці зареєстрували 114 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 68 жінок віком від 19 до 81 року, 35 чоловіків віком від 18 до 76 років та 10 дітей віком від 1 до 16 років, а також 8-місячне немовля. Із них 100 перебувають на амбулаторному, а 14 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 154 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 70 пацієнтів. На жаль, 92-річний чоловік помер.





Всього зареєстровано 7 555: одужало 6 197, померло 193.