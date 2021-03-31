«Пакунок малюка» знову закупатимуть через Prozzoro

Раніше закупівлі проводились через Управління ООН (ЮНОПС), але тепер вирішили використовувати кошти платників податків більш прозоро
30 березня Верховна Рада прийняла законопроект, яким пропонується встановити вартість «пакунку малюка» у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років та визначити кінцеву ціну після проведення аукціону.
Головне питання: чи не впаде у такому разі якість вмісту «пакунку»? Нардеп Андрій Мотовиловець запевняє, що ні – адже це буде прописано в технічних умовах.
Також закон пропонує визначити органи соцзахисту за місцем проживання батьків закладами, які призначають і здійснюють видачу державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Рішення про прийняття законопроекту підтримало 307 нардепів.