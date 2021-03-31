«Пакунок малюка» знову закупатимуть через Prozzoro

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Раніше закупівлі проводились через Управління ООН (ЮНОПС), але тепер вирішили використовувати кошти платників податків більш прозоро

30 березня Верховна Рада прийняла законопроект, яким пропонується встановити вартість «пакунку малюка» у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей до 6 років та визначити кінцеву ціну після проведення аукціону.





Головне питання: чи не впаде у такому разі якість вмісту «пакунку»? Нардеп Андрій Мотовиловець запевняє, що ні – адже це буде прописано в технічних умовах.





«В результаті ми матимемо зниження видатків з держбюджету. Електронний аукціон вестиме до пониження кінцевої ціни, однак це не матиме жодного негативного впливу на якість товарів», - заявили автори законопроєкту.





Також закон пропонує визначити органи соцзахисту за місцем проживання батьків закладами, які призначають і здійснюють видачу державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.





Рішення про прийняття законопроекту підтримало 307 нардепів.