Кременчук, Освіта

Кременчужани стали призерами Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 280

 

... та національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-2021»

Кременчужани стали призерами ХХ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт–2021» та національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX-2021». Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.


Перемогу у змаганнях виборювали 140 авторських програмних і апаратних розробок, з числа понад 150 молодих розробників – учнів та вихованців закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, студентів вишів. Учасники фінальних змагань представили відеозаписи захистів своїх проєктів, на яких продемонстрували власне розробки та в окремих випадках технічну документацію.


Тож дипломом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІI місце нагородили:

  • Карину Бубнову, вихованку Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
  • Анастасію Вакуленко, ученицю 9 класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст»;
  • Деміда Пічку, вихованця Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
  • Ігора Пічку, учня 7 класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст».

За участь у фіналі також відзначили:

  • Миколу Трибрата, вихованця Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
  • Віталія Чередніченка, студента ІІ курсу Кременчуцького медичного фахового коледжу імені Л.І. Литвиненка.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс дети молодежь компьютер
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