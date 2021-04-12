Тіла ще 5 загиблих військових знайшли під Кременчуком

У суботу, 10 квітня, спільна пошукова група загону «Вічно живим» і співробітники музею «Військова історія Кременчука» проводять пошукові роботи в районі селища Дача, який знаходиться недалеко від с. Успенка (25 км від Кременчука). Як повідомляють на сторінці Музей військової історії Кременчука, знайшли останки ще п'ятьох бійців.

Пошуковики розповіли, що побоювались, щоб до поховань не дістались мародери, які шукають металобрухт. На місце знайдених тіл військових, які загинули в час Другої світової війни - викликали правоохоронців.





- На жаль, грунт в цьому районі не дозволив провести розчистку за всіма правилами військової археології. Якщо в розкопі № 2 і 3 ще можна було провести розчистку знайдених останків по «археології», хоча б у першому наближенні, то в розкопі № 1 на глибині півтора штика лопати почала виступати вода, - повідомляють пошуковці на своїй сторінці.



Доводилось діставати залишки по кістках з шару болотної рідини, так само діставали супутні предмети.





За словами пошуковців, один з загиблих офіцер або політпрацівник. Про це свідчили залишки нашивки на рукаві. У другому розкопі роботи проводилися краще. Бруд лип до лопати, і практично, після кожного «копа» його доводилося вручну зчищати з лопати.





- Останки солдата лежали на боці, каска і череп лежали горілиць. Зачистивши, приблизно, до половини останки першого солдата, виявлений череп і уламки щелепи ще одного бійця! Цей боєць лежав обличчям донизу. Його останки витягнуті на всю довжину людини. Довелося значно подовжити розкоп. Він майже з'єднався з розкопками № 3, - йдеться у повідомленні.



Зрозуміло, що поховання вже розграбоване мародерами. Але біля бійців був боєкомплект, предмети особистого вжитку, речмішки. На жаль, пошуковцям не вдалося знайти, ні документів, ні медалей, за якими можна було б встановити особи загиблих бійців.





Роботу пошуковці закінчили лишень до вечора цього дня. Знайдені, розчищені і підняті останки 5 невідомих бійців. Пошуковці припускають, що, ймовірно, вони загинули при атаці німецької позиції, яку прикривав кулемет. Але не виключено, що загинули вони і при обороні цієї, вже захопленої у німців, позиції. Про це свідчать знайдені в розкопі № 2 у наших загиблих бійців патрони «Маузера». Можливо вони відбивали одну з численних німецьких контратак захопленим на цих позиціях німецьким кулеметом MG. Загиблі бійці були поховані тут же на полі бою похоронною командою.





Документи і донесення цієї похоронної команди ще не опубліковані або, що взагалі відсутні. Тому встановити імена загиблих бійців зараз немає можливості.