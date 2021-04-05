Неподалёку Кременчуга нашли захоронение 41 бойца Второй мировой войны. Об этом сообщил Музей военной истории Кременчуга.
В субботу, 3 апреля, совместная поисковая группа – отряд «Вечно живым» объединения «Союз Народная память» и поисковики Музея военной истории Кременчуга – продолжала поисковый сезон 2021 года.
Основной задачей полевого выезда было закончить подъём бойцов, погибших в боях западнее с. Млынок на высоте 144,1. А также провести по останкам наиболее точный учёт количества погибших, уложить их в мешки для хранения и передать все найденные останки на хранение в сельсовет с. Млынок Кировоградской области.
Начали с того, что собрали в одно место найденные ранее останки, в том числе и одного немецкого солдата. Его останки после соблюдения всех формальностей передадут для захоронения на сборном немецком кладбище в Харькове. Останки были упакованы в «фирменный» немецкий мешок и в ближайшее время отправятся в Харьков.
Встал вопрос, как можно посчитать, останки скольких бойцов находились в размародёренной могиле? Сколько черепов, столько и бойцов! Но не тут-то было! Многие черепа представляли собой просто груду фрагментов, и их было явно меньше чем, скажем, костей ног или рук. Определить, сколько их есть на самом деле по количеству найденных фрагментов, не представляется возможным. Можно было посчитать по копчикам, но и тут возникли затруднения, и от этой идеи пришлось отказаться.
Тогда решили пойти долгим, но зато верным и более точным путём. Решено было выкладывать останки на специальный баннер с изображением скелета человека. А затем упаковывать их в мешки для хранения и последующей перекладки в гробы. Конечно, не могло быть и речи, чтобы выложить на баннер «свои» останки каждого конкретного бойца! Мародёры сделали своё чёрное дело, и теперь эта солдатская могила превратилась в истинную братскую могилу, – комментируют в музее.
После завершения выкладки останков, проводилась их двойная фотофиксация и затем «собранный» скелет укладывался в мешок, на который наносился порядковый номер.
В итоге исследователям удалось выложить на баннер (в разной степени комплектности) останки 38 бойцов. Останки ещё одного бойца были извлечены из окопа в виде горстки обломков различных костей. В этот окоп случилось прямое попадание снаряда, и солдата буквально разбросало мелкими кусочками по окопу.
После того, как все останки были упакованы в мешки, их передали для хранения старосте села Млынок. Предварительно торжественное перезахоронение погибших бойцов в братскую могилу с. Млынок назначили на 5 мая.
Когда исследователи укладывали останки по мешкам, подъехал один из местных жителей с. Успенка и сообщил, что в районе х. Дача, в низине у реки, он случайно наткнулся на останки бойца. При детальном осмотре было установлено, что это каска с черепом бойца Красной армии.
В десятке шагов от найденных останков позднее обнаружили гильзу немецкого пулемёта MG-42, а в яме под гильзой кости ещё одного погибшего бойца.
Подъём двух найденных бойцов намечен на следующие выходные.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
Кременчуг и Крюков: 200 лет вместе!
Як у Кременчуці шили білизну для військових під час Першої світової війни
Знайшли невідому картину Куруківської битви
Просто космос: секретные разработки и история кременчугских заводов