Неподалёку Кременчуга нашли захоронение 41 бойца Второй мировой войны

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Неподалёку Кременчуга нашли захоронение 41 бойца Второй мировой войны. Об этом сообщил Музей военной истории Кременчуга.





В субботу, 3 апреля, совместная поисковая группа – отряд «Вечно живым» объединения «Союз Народная память» и поисковики Музея военной истории Кременчуга – продолжала поисковый сезон 2021 года.





Основной задачей полевого выезда было закончить подъём бойцов, погибших в боях западнее с. Млынок на высоте 144,1. А также провести по останкам наиболее точный учёт количества погибших, уложить их в мешки для хранения и передать все найденные останки на хранение в сельсовет с. Млынок Кировоградской области.



Начали с того, что собрали в одно место найденные ранее останки, в том числе и одного немецкого солдата. Его останки после соблюдения всех формальностей передадут для захоронения на сборном немецком кладбище в Харькове. Останки были упакованы в «фирменный» немецкий мешок и в ближайшее время отправятся в Харьков.









Встал вопрос, как можно посчитать, останки скольких бойцов находились в размародёренной могиле? Сколько черепов, столько и бойцов! Но не тут-то было! Многие черепа представляли собой просто груду фрагментов, и их было явно меньше чем, скажем, костей ног или рук. Определить, сколько их есть на самом деле по количеству найденных фрагментов, не представляется возможным. Можно было посчитать по копчикам, но и тут возникли затруднения, и от этой идеи пришлось отказаться.

Тогда решили пойти долгим, но зато верным и более точным путём. Решено было выкладывать останки на специальный баннер с изображением скелета человека. А затем упаковывать их в мешки для хранения и последующей перекладки в гробы. Конечно, не могло быть и речи, чтобы выложить на баннер «свои» останки каждого конкретного бойца! Мародёры сделали своё чёрное дело, и теперь эта солдатская могила превратилась в истинную братскую могилу, – комментируют в музее.







После завершения выкладки останков, проводилась их двойная фотофиксация и затем «собранный» скелет укладывался в мешок, на который наносился порядковый номер.





По мере увеличения порядковых номеров на табличке баннера и упаковочных мешках становился всё более очевидным некомплект отдельных частей скелета останков бойцов. Уже закончились черепа и их обломки, а кости ног ещё оставались в большом количестве. После цифры «30» стало очевидным, что не будет в достаточном количестве и плечевых костей рук... Стало понятно, что многих бойцов хоронили в этой могиле по частям. Как говориться «на войне, как на войне»! – говорят поисковики.



В итоге исследователям удалось выложить на баннер (в разной степени комплектности) останки 38 бойцов. Останки ещё одного бойца были извлечены из окопа в виде горстки обломков различных костей. В этот окоп случилось прямое попадание снаряда, и солдата буквально разбросало мелкими кусочками по окопу.







После того, как все останки были упакованы в мешки, их передали для хранения старосте села Млынок. Предварительно торжественное перезахоронение погибших бойцов в братскую могилу с. Млынок назначили на 5 мая.



Когда исследователи укладывали останки по мешкам, подъехал один из местных жителей с. Успенка и сообщил, что в районе х. Дача, в низине у реки, он случайно наткнулся на останки бойца. При детальном осмотре было установлено, что это каска с черепом бойца Красной армии.



В десятке шагов от найденных останков позднее обнаружили гильзу немецкого пулемёта MG-42, а в яме под гильзой кости ещё одного погибшего бойца.





Вот, так и получилось, что на небольшом пятачке мы «с пылу-жару» обнаружили останки сразу двух наших бойцов! Причём эти останки лежат нетронутые чёрными копателями, и у нас есть шанс извлечь их в том виде, в котором они лежат с октября 1943 года. Бои в этом районе вела 66-я Гв. СД, точнее 145-й Гв. СП этой дивизии. Вероятно, что погибшие бойцы из этого полка, – сообщают в Музее военной истории Кременчуга.



Подъём двух найденных бойцов намечен на следующие выходные.



