Найбільше інвестицій на Полтавщину залучає добувна промисловість та розроблення кар’єрів

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 225 Коментарів: 1

У рейтингу Regional Doing Business – 2020, який визначає сприятливість інвестиційного й бізнес-клімату в областях України, Полтавщина суттєво покращила свої позиції за компонентом «Започаткування бізнесу» – з 17-ї позаторік до 5-ї минулоріч. Відповідно до рейтингу Міністерства розвитку громад та територій України, область за напрямком «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» посідає 3 місце серед усіх регіонів України. Про це на нараді в голови ОДА повідомив директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Максим Калінін.





Протягом 2020 року підприємства й організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 22 млрд грн капінвестицій. Це четверте місце серед областей України. За обсягом капінвестицій у розрахунку на одну особу – 15,7 тис. грн – Полтавщина друга.





Станом на кінець 2020 року накопичений обсяг прямих іноземних інвестицій із початку інвестування становив $1,7 млрд – третій показник серед регіонів України.





Інвестиції в область надходять із 42 країн світу. Основні країни-інвестори – Швейцарія (73,3%), Нідерланди (13,8%), Кіпр (9,3%). Найбільше їх акумульовано в добувній промисловості й розробленні кар’єрів – 77,5%, підприємствах переробної промисловості – 13,6%. Нині в області працює 221 підприємство з іноземними інвестиціями. Лідер по залученим інвестиціям серед них - Ferrexpo. Також відзначилися: IDS Grop, Pioneer hi-Bred, Sigma Bleyzer, JTI, Jkx, Danone.